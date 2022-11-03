Война Двести пятьдесят третий день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 2 ноября читайте здесь.
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Более 50 жителей Белгородской области решили «временно покинуть регион»
Об этом заявил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам Гладкова, жителей — 56 человек, из которых 32 ребенка — вывезли на автобусах в Тульскую область, где поселили в пунктах временного размещения.
«Я понимаю, что у жителей много переживаний за свою жизнь, за жизнь своих детей, — написал Гладков в телеграме. — Очень надеюсь, что вынужденное отсутствие жителей нашей области продлится недолго и они в скором времени вернутся в свои дома».
Эрдоган заявил, что Шольц изменил свое отношение к Путину
Слова Эрдогана в своем твиттере приводит газета Daily Sabah.
«Высокая дипломатия имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад имел совершенно другую позицию по отношению к Путину и теперь изменил ее в отношении России, отметив важность диалога», — заявил Эрдоган.
Президент Турции выступил с таким заявлением после того, как 2 ноября провел по отдельности телефонные переговоры с Шольцем и Путиным, с которыми обсудил экспорт зерна из украинских портов.
«Энергоатом» сообщил, что Запорожская АЭС полностью обесточена
В результате обстрелов («Энергоатом» возлагает ответственность за них на Россию) повреждены две последние высоковольтные линии связи с украинской энергосистемой, говорится в сообщении компании.
Сейчас на станции работают девять дизель-генераторов, которые обеспечивают ее собственные потребности. Горючего для их работы хватит на 15 суток, сообщили в «Энергоатоме».
Совбез ООН не принял резолюцию России по биолабораториям США в Украине
За документ проголосовали Россия и Китай, против — Франция, Великобритания и США. Еще девять стран Совбеза воздержались — в их числе Индия, Мексика, Ирландия и Норвегия.
В документе предлагалось сформировать комиссию в Совбезе ООН, чтобы расследовать претензии России к США и Украине, касающиеся «соблюдения обязательств по Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсичного оружия».
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