В Херсоне со здания администрации пропал флаг России

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В аннексированном Херсоне со здания областной администрации утром 3 ноября исчез флаг России, сообщил первый замглавы Херсонского облсовета, руководитель херсонского отделения партии «Слуга народа» Юрий Соболевский.

Он опубликовал в телеграм-канале фотографию здания администрации, на котором нет российского флага. Соболевский отметил, что снимок сделан 3 ноября.

О том, что со здания администрации пропал флаг России, также сообщили корреспондент прокремлевской Readovka в Херсоне и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц. Проект WarGonzo утверждает, что на других административных зданиях в Херсоне не спускали флаги РФ, «но на главном его все-таки нет».

В конце октября администрацию аннексированной части Херсонской области в рамках «эвакуации», объявленной местными властями, перенесли на левый берег Днепра. Об этом 27 октября сообщил замглавы назначенной Россией обладминистрации Кирилл Стремоусов. Генштаб ВСУ еще 25 октября говорил, что администрацию аннексированной части региона вывезли в Скадовск (100 километров от Херсона).

Кирилл Стремоусов заявил 3 ноября в эфире «Соловьев LIVE», что российские войска могут покинуть правый берег Днепра в Херсонской области. «Скорее всего, наши части, наши войска будут уходить на левобережную часть Херсонской области и те люди, которые не успели перебраться из Херсона, должны максимально быстро эвакуироваться», — сказал он. Российские «военкоры» при этом ждут, что в ближайшие дни в Херсонской области произойдут «изменения на фронте».

Назначенная Россией администрация аннексированной Херсонской области объявила 18 октября, что организовала «перемещение» жителей с правого берега Днепра на левый. 3 ноября, по словам Стремоусова, началась «эвакуация» жителей из 15-километровой зоны на левом берегу Днепра. Переправу на правый берег накануне закрыли.

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