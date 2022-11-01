Депутаты Госдумы предложили сажать на пять лет за уклонение от мобилизации

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Депутаты Госдумы планируют внести на рассмотрение парламента законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за уклонение от призыва в рамках мобилизации. Первой об этом сообщила газета «Известия», сославшаяся на источники в Думе. Один из авторов законопроекта сообщил «Интерфаксу» подробности инициативы.

Предложенные поправки в Уголовный кодекс предусматривают, что за уклонение от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за один-три года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.

Уголовная ответственность, по словам Эрнеста Валеева, будет наступать только для тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат.

Валеев отметил, что законопроект закрывает пробел в законодательстве: сейчас УК РФ предусматривает ответственность только за уклонение от призыва на срочную службу. Депутат сказал, что эта инициатива не затрагивает «частичную мобилизацию», начавшуюся 21 сентября, «потому что официально объявлено, что мобилизация завершена».

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