Война Двести пятьдесят первый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 октября читайте здесь, а главные снимки прошедшего дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
- В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уклонение от мобилизации, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.
- Российский Генштаб заявил, что в добровольческие отряды в РФ после начала войны записались более 15 тысяч человек.
- Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до 9 ноября. Одиннадцать российских аэропортов закрыты с 24 февраля.
- В России начался осенний призыв в армию на срочную службу. Генштаб РФ пообещал не отправлять срочников на войну.
- Власти Николаевской и Днепропетровской областей сообщили о ночных российских обстрелах. В Николаеве погибла женщина.
- Олег Тиньков удалил пост в инстаграме, в котором объявлял об отказе от российского гражданства. Причина пока неизвестна.
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Олег Тиньков заявил, что его пост об отказе от российского гражданства, опубликованный 31 октября, «таинственно исчез». «Видать путинские тролли как-то и до инсты добрались», написал бизнесмен.
Тиньков также сообщил, что начинает процесс отзыва своего бренда «Тинькофф» у основанного им банка.
После начала мобилизации руководство офиса TikTok в России предложило сотрудникам переехать в Казахстан, Армению или Киргизию, сообщает РБК, ссылаясь на два источника в TikTok и бывшего сотрудника компании.
Все расходы на переезд и жилье на новом месте сотрудники должны были взять на себя, рассказали источники РБК.
В середине октября компания разрешила сотрудникам работать из любой страны, где у них есть разрешение на работу. Но для этого им нужно вернуться в Россию, чтобы подписать дополнительное соглашение к трудовому договору.
До начала войны в российском офисе TikTok работали 200-300 человек. После того, как TikTok приостановил работу в России, часть людей переехала в другие страны и стала работать в других международных командах. При этом они оставались сотрудниками российского офиса. Сейчас, по словам одного из собеседников РБК, каждый третий работает из других стран.
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Минобороны Великобритании в ежедневном обзоре войны в Украине пишет, что на авиационной базе ВВС Беларуси в поселке Мачулищи зафиксированы российские МиГ-31К — носители ракет «Кинжал».
На спутниковых снимках, сделанных 17 октября, видны два таких самолета. Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» поступил в российские войска в 2018 году.
Во время войны в Украине известны несколько случаев применения «Кинжалов», однако до этого момента самолеты-носители такого оружия не были замечена на территории Беларуси.
Минобороны Великобритании считает, что запасы таких ракет у России ограничены и отмечает, что командование войсками РФ по-прежнему использует в Украине оружие большой дальности против целей, имеющих незначительное оперативное значение.
Так, размещение в Беларуси «Кинжалов», дальность действия которых более 2000 километров, дает России небольшое дополнительное преимущество с точки зрения поражения дополнительных целей на территории Украины.
Ранее власти ряда регионов России объявили, что отказываются от части новогодних мероприятий, например, от праздничной иллюминации, а сэкономленные средства направят на поддержку мобилизованных и их семей. В Москве даже Нового года ждать не стали.
Вчера бизнесмен Олег Тиньков написал в инстаграме, что отказывается от российского гражданства. Сегодня этот пост удален. По какой причине, на данный момент неизвестно.
Министерство финансов США уточнило, что танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав при этом под действие ограничения цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций, который включал введение потолка цен на российскую нефть. Согласно ему, механизм начнет действовать на сырую нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты с 5 февраля. В сентябре аналогичные ограничения согласовали страны «Большой семерки», куда среди прочих входят США, Великобритания и Япония.
Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. США планируют установить цену выше 60 долларов за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.
В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уклонение от мобилизации, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет
Как сообщил один из соавторов законопроекта зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев («Единая Россия»), предложенные поправки в Уголовный кодекс предусматривают, что за уклонение от мобилизации будет грозить штраф от 200 до 500 тысяч рублей или в размере доходов за один-три года, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет.
Уголовная ответственность, по словам Эрнеста Валеева, будет наступать только для тех, кто уклоняется от призыва по мобилизации после того, как официально получил повестку в военкомат.
Глава Днепропетровской области сообщил о российском обстреле Никополя
Валентин Резниченко заявил, что российские войска в ночь на 1 ноября выпустили по Никополю как минимум 40 снарядов, повреждены 14 жилых домов, в том числе многоэтажных, детский сад, аптека, парикмахерская, магазины и отделение банка. Жители не пострадали.
Также Резниченко со ссылкой на оперативное командование ВСУ «Восток» сообщил, что ночью над территорией области были сбиты три российских дрона-камикадзе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российские войска в ночь на 1 ноября обстреляли Николаев, заявил глава областной администрации Виталий Ким
По его словам, по городу были выпущены четыре ракеты. Повреждены здание учебного заведения и жилые дома, полностью разрушен двухэтажный дом. Погиб один человек.
Мэр Николаева Александр Сенкевич уточнил, что погибла женщина.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Российский Генштаб заявил, что в добровольческие отряды в РФ после начала войны записались более 15 тысяч человек
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Харьковской области открыто 12 уголовных дел против учителей, которые вышли на работу в школы в населенных пунктах, занятых российскими войсками.
Об этом пишет «Политика Страны» со ссылкой на заявление начальника областного следственного управления Национальной полиции Сергея Болвинова.
По его словам, случаи «образовательного коллаборантства» зафиксированы в Изюме, Купянске, Балаклее, Боровой, Волчанске, Хотомле, Яковенково, Грушевке, Бабенково, Большом и Малом Бурлуках.
Часть подозреваемых ушла с российскими войсками, сообщил Болвинов.
Украинские войска в конце лета начали успешное контрнаступление, в ходе которого освободили несколько тысяч квадратных километров территории страны, занятой российскими войсками.
Изюм, Харьковская область
И еще одно заявление Института изучения войны — о провале попыток России навязать рубль в Украине.
Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до 9 ноября
Одиннадцать российских аэропортов закрыты с 24 февраля, когда российские войска начали вторжение в Украину.
Экспертный совет блогеров при Совете Федерации обратился к президенту РФ Владимиру Путину и замглавы Совбеза РФ Дмитрию Медведеву с просьбой пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook в России.
В обращении, с которым ознакомились «Ведомости», что после блокировки соцсетей «Россия утратила эффективный канал для формирования позитивного имиджа страны, а российские пользователи — возможность создавать контент, направленный на отстаивание интересов страны». По мнению блогеров, Россия ежедневно теряет позиции в информационной войне в ходе «спецоперации» в Украине.
Война в Украине продолжается больше восьми месяцев. Все это время идут споры о том, что будет с Россией после окончания этой войны: в частности, о том удержится ли у власти Владимир Путин — и сохранится ли страна в своем нынешнем виде.
Об этом в своей новой книге — под названием «Как убить дракона? Пособие для начинающих революционеров» — рассуждает и Михаил Ходорковский. В этом тексте бизнесмен рассказывает, как, по его мнению, следует действовать российской оппозиции — и как именно должна быть устроена Россия будущего.
Спецкор «Медузы» Маргарита Лютова поговорила с Ходорковским о том, как и когда может уйти Путин — и что может быть после этого.
В России начался осенний призыв в армию
1 ноября в России в соответствии с указом президента РФ начался осенний призыв на военную службу. Призыв будет проходить до 31 декабря 2022 года. Призыву на военную службу подлежат 120 тысяч человек.
Из-за «частичной мобилизации» осенний призыв в 2022 году начался на месяц позже обычного.
Обновленная карта боев
Несмотря на то, что осенняя погода уже сделала движение вне дорог в Украине затруднительным (по крайней мере для колесной техники), оба противника продолжают попытки наступления. ВС РФ после поражения сентября и начала октября, кажется, смогли стабилизировать фронт и даже пытаются улучшить положение на разных направлениях. Только на северо-востоке Украины — на стыке Луганской, Донецкой и Харьковской областей кризис российской армии продолжается.
Здравствуйте! В этом онлайне мы будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине, которая продолжается уже 251 день. Спасибо, что вы с нами.