Война Двести пятьдесят первый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 31 октября читайте здесь, а главные снимки прошедшего дня смотрите здесь.

Главные новости:

Отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется, заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Госдуме готовят законопроект, предусматривающий уголовное наказание за уклонение от мобилизации, в том числе лишение свободы на срок до пяти лет.

Российский Генштаб заявил, что в добровольческие отряды в РФ после начала войны записались более 15 тысяч человек.

Росавиация продлила ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России до 9 ноября. Одиннадцать российских аэропортов закрыты с 24 февраля.

В России начался осенний призыв в армию на срочную службу. Генштаб РФ пообещал не отправлять срочников на войну.

Власти Николаевской и Днепропетровской областей сообщили о ночных российских обстрелах. В Николаеве погибла женщина.

Олег Тиньков удалил пост в , в котором объявлял об отказе от российского гражданства. Причина пока неизвестна.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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