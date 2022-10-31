Минобороны РФ объявило о прекращении выдачи повесток по мобилизации. Указа президента о ее завершении пока нет

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Все мероприятия, связанные с призывом в рамках мобилизации, завершены, подготовка и вручение повесток прекращается. Об этом сообщили в Минобороны России.

«По поручению [министра Сергея] Шойгу генштаб направил командующим войсками военных округов и командующему Северным флотом указания до 1 ноября доложить о завершении мероприятий частичной мобилизации», — заявил представитель ведомства Игорь Конашенков.

Военкоматам предписано с 31 октября вернуться к работе в штатном режиме. В дальнейшем они будут заниматься только приемом добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Формально мобилизация может быть завершена только указом президента России. О том, что такой документ подписан, пока не сообщалось.

Шойгу еще 28 октября доложил Путину о завершении мобилизационных мероприятий. По словам министра, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.

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