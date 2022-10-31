Война Двести пятидесятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 октября читайте здесь, а главные фотографии этого дня смотрите здесь.
Главные новости:
- Ночью и утром 31 октября регионы Украины подверглись массированному удару. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Некоторые города и области, в том числе Киев, частично обесточены.
- В районах трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской — произошли взрывы.
- Генштаб РФ пообещал не отправлять на войну россиян, призванных на срочную службу осенью 2022 года.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утром 31 октября Россия, по данным ВСУ, выпустила 50 крылатых ракет по украинским городам. Как пишет «Агентство», это максимум за три недели — 10 октября, когда российские войска начали наносить массированные удары по объектам энергетики Украины, запустили 84 ракеты.
Мэр Белгорода Антон Иванов уходит в отставку, объявил в телеграме глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, Иванов «подал заявление об уходе в связи с переходом на другую работу». Обязанности главы администрации Белгорода исполняет первый заместитель главы администрации Валентин Демидов, сообщил губернатор.
Чем займется бывший мэр Белгорода после отставки, не уточняется.
Белгородская область граничит с Украиной. В октябре указом президента РФ администрации этого региона, как и ряду других приграничных областей, были даны особые полномочия.
Киевская городская военная администрация утверждает, что благодаря работе ПВО ни одна из российских ракет, запущенных утром 31 октября, не попала по Киеву.
Но из-за ударов в Киевской области возникли перебои с водо- и электроснабжением в некоторых районах Киева.
Ракета, сбитая украинскими ПВО, упала на территории села Наславча в Молдове, расположенного на границе с Украиной. Об этом сообщило МВД Молдовы. По его информации, пострадавших нет, но в нескольких домах выбило стекла.
Ранее сообщалось о взрыве в районе Днестровской ГЭС, расположенной в Черновицкой области Украины в двух километрах от села Наславча.
Мэр Харькова Игорь Терехов — об обстреле города:
- Ситуация в Харькове довольно сложная.
- Удар пришелся по объекту критической инфраструктуры.
- Обесточены метрополитен и наземный электротранспорт. В метро запустили Холодногорско-Заводскую линию, троллейбусы и трамваи заменили автобусами.
- Есть проблемы с водоснабжением.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Жители Киева укрылись в метро во время обстрела города
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Ранее Украина, Турция и ООН согласовали план движения по гуманитарному коридору 16 судов с зерном, сообщало агентство Reuters.
В аннексированном Энергодаре обстреляли район промзоны, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, которого ранее называли членом «военно-гражданской администрации» области. По словам Рогова, украинские силы нанесли не менее трех ударов по Энергодару. О пострадавших или разрушениях он не сообщает.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
В Днепропетровской области российские войска ударили по объектам энергетической инфраструктуры в Днепре и Павлограде, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко. По его словам, зафиксированы серьезные разрушения.
После ракетных ударов в Киеве возникли перебои в работе мобильной связи. Ранее сообщалось, что из-за новой атаки город частично обесточен.
В Киевской области призвали готовиться к длительному отключению электроэнергии.
Захваченный российскими войсками Мелитополь Запорожской области подключили к российской газовой системе, сообщил глава аннексированной части региона Евгений Балицкий.
«В Мелитополе газ уже подан. Сегодня начато подключение школ, больниц, многоквартирного и частного сектора Мелитополя», — сообщил он.
Ранее к российской газовой системе подключили Бердянск.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
На юге Украины силы ПВО сбили 12 российских крылатых ракет и вертолет КА-52, утверждает оперативное командование «Юг» Сухопутных войск ВСУ.
Над Николаевской областью сбили десять ракет, над Одесской — еще две. Российский вертолет Ка-52 сбили в Херсонской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Минобороны Великобритании утверждает в своем ежедневном обзоре ситуации на войне в Украине, что россиян, призванных в рамках мобилизации, отправляют на фронт с устаревшим оружием.
Судя по фотографиям, мобилизованным раздали АКМС — версию АКМ (автомат Калашникова модернизированный), которую приняли на вооружение в СССР в начале 1960-х годов.
РИА Новости опубликовало карту, на которой показано, в каких регионах из-за массированного удара получили повреждения объекты критической инфраструктуры.
В России также заговорили об обстрелах. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Шебекинском городском округе на границе с Украиной под обстрел попало село Красное.
«Пострадавших нет. Осколками снарядов посекло окна и фасады двух частных домовладений», — написал Гладков в телеграм-канале.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Bridgestone решил продать бизнес в России
Власти Киевской области призвали жителей подготовиться к длительному отключению электричества
Как сообщил глава областной администрации Алексей Кулеба, в регионе начались экстренные отключения электроэнергии.
«Из-за массированных обстрелов в области есть повреждения энергетической инфраструктуры. Без света осталась часть Киевского региона. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий», — рассказал Кулеба.
По его словам, один человек пострадал. Также разрушены несколько частных построек.
Посол США в Киеве Бриджит Бринк — о сегодняшних ударах по Украине:
Как и миллионы украинцев, наши дипломаты снова укрылись в убежище, поскольку Россия продолжает свои бессердечные и варварские ракетные удары по народу Украины в попытке оставить страну в холоде и темноте накануне зимы.
Каждый день с начала российского вторжения редакторы «Медузы» выбирают главные кадры, сделанные в течение предыдущего дня войны. В новой фотогалерее по итогам 249-го дня войны показываем, как жители Украины готовятся к зиме.
За утро 31 октября, с 7 до 9 часов, украинские системы ПВО сбили 44 из 50 крылатых ракет, выпущенных Россией по территории Украины. Как сообщают Воздушные силы Украины, ракеты Х-101/Х-555 запускали с севера Каспийского моря и из района Волгодонска Ростовской области.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.
Baza сообщает, что на военном аэродроме в Псковской области два вертолета Ка-52 получили повреждения из-за взрыва. Другие источники пока не подтверждали эту информацию. Что стало причиной взрыва, пока неизвестно.
В Павлограде Днепропетровской области, как сообщает телеканал Минобороны РФ «Звезда», несколько взрывов произошли в районе жедезнодорожного узла, который ВСУ используют для снабжения группировки в Донбассе.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.
Украинские СМИ пишут о «второй волне» массированного удара по Украине.
Сообщается о взрывах в Днепре, Павлограде и Запорожье.
Бахмут Донецкой области, 30 октября
Российский проект WarGonzo, созданный «военкором» Семеном Пеговым, утверждает, что в результате массированного удара в Украине возникли самые мощные сбои в энергоснабжении «за все время специальной военной операции».
Издание «Агентство» пишет, что Украина подверглась, возможно, самому массированному удару с 10 октября.
Украинские власти пока не комментировали такие заявления.
На территории Хмельницкой области Украины упали обломки сбитых ракет, сообщил глава обладминистрации Сергей Гамалий. По его словам, разрушен гражданский объект. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
Ранее о похожем случае сообщали власти Винницкой области, где сбитая российская ракета упала на гражданские объекты.