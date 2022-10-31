Война Двести пятидесятый день

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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 30 октября читайте здесь, а главные фотографии этого дня смотрите здесь.

Главные новости:

Ночью и утром 31 октября регионы Украины подверглись массированному удару. Повреждены объекты критической инфраструктуры. Некоторые города и области, в том числе Киев, частично обесточены.

В районах трех украинских ГЭС — Днепровской, Днестровской и Кременчугской — произошли взрывы.

Генштаб РФ пообещал не отправлять на войну россиян, призванных на срочную службу осенью 2022 года.

В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».

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