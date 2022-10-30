Война Двести сорок девятый день
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«Медуза» с 24 февраля следит за российским вторжением в Украину в прямом эфире. Хронику событий 29 октября читайте здесь.
Главные новости:
- Роскомнадзор заблокировал t.me — домен коротких ссылок Telegram. Причина блокировки не уточняется, но, скорее всего, она связана с «распространением фейков» о российской армии.
- Ряд СМИ сообщил со ссылкой на источники о снятии с должности командующего Центральным военным округом РФ генерала Александра Лапина. Официально это не подтверждено.
- Россия приостановила свое участие в соглашении по вывозу зерна из украинских портов на неопределенный срок из-за атаки беспилотников на суда в Севастополе.
- Минобороны РФ обвинило ВМС Великобритании в причастности к взрывам на «Северных потоках». В Лондоне назвали это ложью.
- Россия и Украина провели очередной обмен пленными. Домой вернулись по 50 военных с каждой стороны, помимо этого Украина вернула двух гражданских лиц.
В России введена военная цензура, «Медузу» и другие СМИ заблокировали, но мы продолжаем работать. Какие есть способы оставаться на связи с «Медузой».
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Утренняя сводка Генштаба ВСУ. Главное
- За сутки украинские подразделения отбили атаки российских войск в районах населенных пунктов: Яковлевка, Бахмут, Бахмутское, Александрополь, Каменка, Авдеевка, Первомайское, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка Донецкой области.
- Российские войска за сутки нанесли пять ракетных, 23 авиационных удара и более 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня. От обстрелов пострадали 45 населенных пунктов, в том числе Славянск и Северск в Донецкой области, Запорожье и Новоалександровка в Херсонской области.
- Россия продолжает перемещать войска на территорию Беларуси. Так, 26 октября, зафиксировано прибытие на железнодорожную станцию Брест эшелона военной техники из РФ.
- На территории Новой Каховки российские спецслужбы активно прослушивают телефонные разговоры гражданского населения.
- Возле Херсона российские войска продолжают обустраивать оборонительные позиции.
Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта, включая Минобороны.
Роскомнадзор заблокировал t.me — домен коротких ссылок Telegram
Вчера поздно вечером стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать домен t.me, который используется при создании сокращенных ссылок в мессенджере Telegram.
Что именно стало причиной блокировки домена t.me, неизвестно. По данным сервиса Роскомнадзора, доступ ограничен по решению Генпрокуратуры от 29 октября и на основании статьи 15.3 закона об информации (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона).
Проект «Сетевые свободы» отмечает, что статья 15.3 предусматривает в качестве оснований для блокировки распространение экстремистских материалов, фейков, призывов к протестам либо дискредитацию Вооруженных сил. «С учетом современной практики, речь почти наверняка идет о военных фейках», — считает проект.
Как обратило внимание издание Astra, мониторинг реестра запрещенных сайтов, который ведет проект «Роскомсвобода», показывает, что 29 октября по решению Генпрокуратуры были заблокированы три страницы на домене t.me. Это посты из украинских телеграм-каналов с призывом к российским военным сдаваться в плен.
Здравствуйте! Мы начинаем трансляцию, в которой будем следить за всеми важными событиями, связанными с войной в Украине. Спасибо, что вы с нами.