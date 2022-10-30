Война Двести сорок девятый день

Роскомнадзор заблокировал t.me — домен коротких ссылок Telegram

Вчера поздно вечером стало известно, что Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры начал блокировать домен t.me, который используется при создании сокращенных ссылок в мессенджере Telegram.

Что именно стало причиной блокировки домена t.me, неизвестно. По данным сервиса Роскомнадзора, доступ ограничен по решению Генпрокуратуры от 29 октября и на основании статьи 15.3 закона об информации (Порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением закона).

Проект «Сетевые свободы» отмечает, что статья 15.3 предусматривает в качестве оснований для блокировки распространение экстремистских материалов, фейков, призывов к протестам либо дискредитацию Вооруженных сил. «С учетом современной практики, речь почти наверняка идет о военных фейках», — считает проект.

Как обратило внимание издание Astra, мониторинг реестра запрещенных сайтов, который ведет проект «Роскомсвобода», показывает, что 29 октября по решению Генпрокуратуры были заблокированы три страницы на домене t.me. Это посты из украинских телеграм-каналов с призывом к российским военным сдаваться в плен.