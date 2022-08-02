Бывший посол Украины в Германии заявил, что хочет извиниться перед Олафом Шольцем за «обиженную ливерную колбасу»

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Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что хотел бы лично извиниться перед канцлером Олафом Шольцем, которого он называл «обиженной ливерной колбасой».

В интервью Bild TV Мельник отметил, что не знает, удастся ли ему добиться личной встречи с Шольцем.

При этом дипломат подчеркнул, что считает оправданной критику в адрес властей Германии за недостаточную, по его мнению, поддержку Украины в войне с Россией.

Мельник назвал Шольца «обиженной ливерной колбасой» после того, как канцлер отказался посетить Украину, объяснив это тем, что ранее Киев счел нежелательным визит в страну президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера из-за его «тесных связей» с Россией. В июне Мельник уже заявлял, что готов извиниться перед Шольцем.

Дипломат в бытность послом в Германии неоднократно допускал резкие неоднозначные высказывания. Последний скандал с его участием произошел в июне, когда он заявил, что «нет никаких доказательств того, что „бандеровцы“ убили сотни тысяч евреев».

В начале июля президент Украины Владимир Зеленский освободил Мельника от должности, объяснив это «обычной ротацией послов». СМИ писали, что дипломат в ближайшее время может получить работу в МИД в Киеве.

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