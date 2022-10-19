Берлускони рассказал однопартийцам, что восстановил отношения с Путиным: «Он назвал меня первым из его пяти настоящих друзей»

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Итальянский политик Сильвио Берлускони на закрытой встрече с депутатами, избравшимися от его партии «Вперед, Италия» на недавних выборах, рассказал, что восстановил отношения с президентом РФ Владимиром Путиным. Аудиозапись опубликовало агентство LaPresse.

Берлускони также выразил беспокойство из-за того, что Италия участвует в военной помощи Украине.

Российские министры уже несколько раз говорили, что мы воюем против них. Почему? Потому что предоставляем оружие и деньги Украине. Я лично не могу выражать свое мнение, потому что если об этом расскажут прессе, случится катастрофа, но я очень, очень, очень обеспокоен.

Я начал восстанавливать отношения с президентом Путиным, даже немного слишком — в том смысле, что он послал мне на 20 бутылок водки и очень доброе письмо. Я ему бутылками ламбруско и таким же письмом. Он меня назвал первым из пяти его настоящих друзей.

После того, как в СМИ появились первые пересказы заявлений Берлускони, партия «Вперед, Италия» отвергла утверждения, что ее лидер восстановил отношения с Путиным. Представитель партии Антонио Таяни, который считается претендентом на пост министра иностранных дел, заявил, что история с бутылками произошла в 2008 году. В опубликованной аудиозаписи нет никаких указаний на то, что это произошло в 2008 году.

Заявления Берлускони могут дополнительно усложнить формирование правительства правой коалицией. Как пишет Il Post, переговоры между «Братьями Италии» Джорджи Мелони и «Вперед, Италия» в последние дни шли тяжело в том числе из-за недовольства Берлускони предложенными его партии правительственными позициями.

Берлускони и Путин неоднократно заявляли, что их связывают дружеские отношения. Они продолжили общаться и после того, как Берлускони в 2011 году покинул пост премьер-министра Италии. После начала российского вторжения в Украину Берлускони говорил, что «очень разочарован поведением Путина», но позже сказал, что Европа должна попытаться «убедить украинцев принять запросы Путина»

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