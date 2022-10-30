Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру заблокировать YouTube в России

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Бизнесмен, основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин направил в Генеральную прокуратуру РФ заявление, в котором попросил ограничить доступ к видеосервису YouTube, а также объявить «нежелательной» деятельность компании Google в России. Об этом во «ВКонтакте» сообщила пресс-служба компании Пригожина «Конкорд».

«YouTube наводнен фейками, направленными на дискредитацию российских военных, распространяет заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил РФ, органов государственной власти и управления, а также патриотических сил», — сказано в заявлении Пригожина.

Бизнесмен считает, что США ведет информационную войну с Россией — и «в качестве основного оружия поражения активно используется дезинформация и негативные установки, внедряемые с помощью YouTube». Пригожин заявил, что видеосервис проводит «последовательную политику цензуры для русских каналов», так, недавно он ограничил доступ к аккаунтам Совета Федерации РФ.

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