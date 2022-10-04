Forbes: с начала мобилизации из России уехали 600-700 тысяч человек

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С 21 сентября, когда в России началась мобилизация, из страны уехали около 600-700 тысяч человек, сообщил журнал Forbes, ссылаясь на слова собеседника в администрации президента РФ. Еще один источник, знакомый с кремлевскими оценками, сказал изданию, что с начала мобилизации из России уехал почти миллион человек.

Источник Forbes в администрации президента отметил, что подсчитать, сколько уехавших покинули страну с туристическими целями, не представляется возможным.

Согласно открытым данным, из России после начала мобилизации уехали более 300 тысяч человек, пишет «Верстка».

В Казахстан с 21 сентября по 4 октября въехали 200 тысяч россиян.

В Грузию с 21 по 29 сентября въехали почти 69 тысяч, а в следующие дни — около шести тысяч человек в сутки.

В Финляндию с 21 сентября по 3 октября въехали почти 66 тысяч россиян.

В Монголию с 22 по 28 сентября въехали 6268 россиян.

В Киргизии с 21 по 28 сентября 3526 россиян зарегистрировались в стране. Данные о въезде россиян неизвестны.

Также некоторые жители России после начала мобилизации направились в Армению, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Турцию, Египет и ОАЭ, но открытых данных о въезде россиян в эти страны нет.

В начале сентября, еще до объявления мобилизации, Росстат сообщил, что с начала 2022 года из России выехали 419 тысяч человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Миграционный отток составил почти 97 тысяч против прироста на 114 тысяч годом ранее.

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