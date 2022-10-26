Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Сильвио Берлускони. 23 сентября 2022 года Flavio Lo Scalzo / Reuters / Scanpix / LETA

22 октября в Италии появилось новое правительство. Его возглавила 45-летняя Джорджа Мелони — лидер правой партии «Братья Италии», которая за 4,5 года с предыдущих выборов, находясь в оппозиции, увеличила свою поддержку с 4 до 27 процентов. В правящую коалицию также вошли «Лига» под руководством бывшего вице-премьера Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» 86-летнего Сильвио Берлускони — политика и медиамагната, который четырежды возглавлял итальянское правительство, но в 2013 году после приговора за налоговые преступления получил временный запрет на занятие государственных должностей.

О возвращении Берлускони в политику говорили еще во время прошлой избирательной кампании 2018 года — несмотря на невозможность занимать должности, его партия, как и сейчас, участвовала в правой коалиции. Правда, сформировать правительство они тогда не смогли. В 2019-м Берлускони стал депутатом Европарламента, а в начале 2022-го был выдвинут на пост , но снял свою кандидатуру.

В июле 2022 года широкая правящая коалиция, поддерживавшая правительство Марио Драги, распалась. Одной из партий, отказавшихся выразить доверие правительству, была «Вперед, Италия». Внеочередные выборы назначили на 25 сентября, и 10 августа Берлускони объявил о планах баллотироваться в Сенат, чтобы «сделать всех счастливыми». По утверждению политика, многие — в том числе вне его партии — оказывали на него давление, убеждая принять участие в выборах. В рамках кампании Берлускони завел тикток, мгновенно ставший популярным, где, в частности, рассказал самоироничный анекдот про себя, Путина, Байдена и папу римского.

Летят в самолете над Атлантическим океаном Джо Байден, Владимир Путин, Сильвио Берлускони и папа римский с помощником. Тут пилоты понимают, по ошибке оказался заправлен только один бак и что через пять минут самолет упадет в океан. Пилоты надели парашюты и говорят: «Вот пять для остальных». «Капитан, но осталось всего четыре парашюта!» — «Ну ладно, пусть они сами решают между собой». Джо Байден первым взял парашют: «Потому что я самый могущественный человек Запада». Владимир Путин взял второй парашют: «Потому что я самый могущественный человек Востока». Сильвио Берлускони берет третий: «Потому что, как все знают, я самый умный политик в мире». Помощник говорит папе римскому: «Возьмите парашют, ваше святейшество». Папа говорит: «Нет, дорогой, я старый, я прожил долгую, счастливую жизнь, надень парашют ты». — «Но смотрите, их осталось два!» — «Как же так?» — «Да потому что самый умный политик мира спрыгнул с моим рюкзачком».

Берлускони рассказывает анекдот Corriere della Sera

По итогам выборов 25 сентября Сильвио Берлускони вернулся в Сенат, откуда он был исключен в 2013 году после приговора. Между участниками победившей правой коалиции начались переговоры о формировании правительства — и, судя по сообщениям в СМИ, они шли непросто. В частности, Берлускони, предположительно, был недоволен министерскими позициями, предложенными представителям его партии.

13 октября сенаторы от «Вперед, Италия» не приняли участия в голосовании за назначение председателем Сената сторонника Мелони Игнацио Ла Руссы (в результате он был утвержден благодаря голосам оппозиции). Как следует из объяснений Берлускони, это было задумано как сигнал в ответ на отказ Мелони дать министерскую должность его соратнице Личии Ронцулли.

Вскоре La Repubblica опубликовала фотографию заметок Берлускони, сделанную в Сенате, в которых было сказано:

Джорджа Мелони.

Поведение:

1) высокомерное,

2) властное,

3) наглое,

4) оскорбительное,

5) нелепое

Никакой готовности к изменениям, с ней невозможно существовать в согласии.

Мелони в ответ заявила, что в списке Берлускони «не хватает одного пункта — что ее нельзя шантажировать» (о каком именно шантаже могла идти речь, неясно). 15 октября итальянские СМИ писали, что переговоры о составе правительства заморожены, а Мелони готова к перевыборам в случае распада коалиции, однако 17-го стало известно о примирении лидеров «Братьев Италии» и «Вперед, Италия» и об их готовности сформировать кабинет министров.

Но уже на следующий день в СМИ появились сообщения (а затем и подтверждающая их аудиозапись) о том, что Берлускони рассказал однопартийцам о восстановлении отношений со своим старым другом — , который якобы отправил ему на день рождения 20 бутылок водки. Соратник Берлускони Антонио Таяни, в итоге назначенный министром иностранных дел, заявил, что речь шла о 2008 годе — однако из аудиозаписи это не следует. Днем позже была опубликована другая запись того же разговора — с неуважительными высказываниями о президенте Украины Владимире Зеленском. В обоих фрагментах Берлускони сетовал, что не может откровенно высказывать свою точку зрения, потому что это спровоцирует скандал.

В отличие от Берлускони и третьего лидера коалиции Маттео Сальвини, Джорджа Мелони в публичных заявлениях однозначно солидаризировалась с позицией Евросоюза и НАТО по поводу войны в Украине. Издание Politico упоминало это в контексте стремления Мелони, известной резкими высказываниями на тему иммиграции, права на аборты, прав ЛГБТ и по другим резонансным вопросам, позиционировать «Братьев Италии» как более традиционную, мейнстримную консервативную партию.

Утечка заявлений Берлускони снова спровоцировала разговоры о том, что новое правительство может так и не появиться, а также о том, что соратник Берлускони Антонио Таяни может лишиться назначения на пост главы МИДа; оба опасения не оправдались. 20 октября Мелони опубликовала заявление о том, что Италия «полноценно и с высоко поднятой головой» является частью Европы и НАТО, и несогласные с этим не войдут в ее кабинет — даже если в результате правительство сформировано не будет. «Италия с нами во главе не станет слабым звеном Запада, ненадежной нацией, которая так мила многим клеветникам», — сказала она.

21 октября президент Серджо Маттарелла официально поручил Мелони сформировать правительство; партия Берлускони и «Лига» Сальвини получили в кабинете по пять министерских мест, «Братья Италии» Мелони — девять. Во время объявления списка министров были перепутаны имена министров окружающей среды и государственной службы, причем оба новых члена правительства, как писал Il Post, успели распространить заявления о себе в неправильных ролях.

Правительство Мелони будет самым правым в поствоенной истории Италии (то есть со времен фашистского режима Муссолини). Это обстоятельство нередко отмечалось западными СМИ еще до выборов. Министром по делам семьи, рождаемости и равных возможностей стала Эуджениа Роччелла, которая в начале политической карьеры состояла в Радикальной партии и пропагандировала феминистские взгляды, но со временем поменяла публичную позицию и стала выступать против абортов и гражданских союзов для ЛГБТ. Новый министр образования Джузеппе Вальдитара — автор книг, одна из которых была опубликована под названием «Римская империя была разрушена иммигрантами».

Кто будет управлять Италией

В Италии на выборах победила правая коалиция во главе с современными «постфашистами». Вот что нужно про них знать В отличие от Берлускони и других правых, «Братья Италии» критикуют Путина и поддерживают Украину

Кто будет управлять Италией

В Италии на выборах победила правая коалиция во главе с современными «постфашистами». Вот что нужно про них знать В отличие от Берлускони и других правых, «Братья Италии» критикуют Путина и поддерживают Украину