Украина снова подверглась массированному ракетному обстрелу Из-за взрывов на ГЭС в стране отключают электричество. Киев почти полностью остался без водоснабжения

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Жители Киева укрываются в метро во время обстрела. 31 октября 2022 года. Andrii Nesterenko / EPA / Scanpix / LETA

Российская армия снова нанесла по Украине массированный ракетный удар. Утром 31 октября во всех украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Вскоре появились сообщения о взрывах в Киевской, Кировоградской, Запорожской, Черновицкой, Черкасской, Харьковской и Днепропетровской областях. В Винницкой и Хмельницкой областях сбитые ракеты упали на гражданские объекты. По предварительным данным, при ударах пострадали два человека в Киевской области.

Только с 7 до 9 утра в понедельник, по данным командования Воздушных сил ВСУ, украинские военные сбили 44 ракеты, которые были запущены Россией. Всего, как говорится в сообщении украинских военных, российские самолеты выпустили 50 крылатых ракет Х-101 и Х-555 с севера Каспийского моря и из Ростовской области.

В результате ударов повреждены объекты критической инфраструктуры. Сообщается о взрывах на украинских ГЭС. В Киеве начались проблемы с мобильной связью, город частично оказался без электричества. По словам мэра Киева Виталия Кличко, при обстреле был поврежден объект, обеспечивающий электричеством 350 тысяч квартир. В Харькове остановили работу общественного транспорта, в том числе метро, троллейбусов и трамваев. Компания «Укрзалізниця» сообщила, что часть железнодорожных веток в стране оказалась обесточена из-за обстрелов. На маршруты вывели тепловозы.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе 80% потребителей остались без водоснабжения.

Российские СМИ и телеграм-каналы также сообщили о взрывах в районе плотины ДнепроГЭС в Запорожье и на Кременчугской ГЭС в Кировоградской области. Одесские паблики распространили видео последствий взрыва, снятое, как утверждается, в районе Новоднестровской ГЭС. В Украине информацию о взрывах на станциях не комментировали.

После ударов в Украине решили экстренно отключить электричество. Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что из-за массированных обстрелов критической инфраструктуры в Украине вводят экстренные отключения электроэнергии. В частности, глава администрации Киевской области Алексей Кулеба попросил жителей региона подготовиться к длительным отключениям света.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, комментируя новый массированный обстрел, заявил, что россияне «продолжают воевать с мирными объектами». «Мы выдержим, а их позор будет стоить целым поколениям россиян очень дорого. Продолжаем работать в тылу и на фронте», — добавил он.

Минобороны РФ заявило об ударах «по объектам военного управления и системам энергетики Украины». В сводке Минобороны говорится, что удары были нанесены «высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования». «Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», — объявило российское военное ведомство.

Нынешний удар по Украине, вероятно, стал самым массированным с 10 октября, отмечает «Агентство». Российский проект WarGonzo, созданный «военкором» Семеном Пеговым, утверждает, что в Украине наблюдаются самые сильные сбои в энергоснабжении «за все время специальной военной операции». Власти Украины эти заявления не комментировали.

10 октября российские войска нанесли массированный удар по Украине, в том числе впервые за несколько месяцев ракетному обстрелу подвергся Киев. По данным Генштаба ВСУ, тогда российские войска нанесли более 80 ракетных и авиационных ударов. Половину ракет сбили системы ПВО. Обстрел привел к отключению или перебоям с подачей электричества на всей территории Украины. Власти России дали понять, что обстрел 10 октября — ответ на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября.

Обстрелу 31 октября предшествовала атака беспилотников на корабли Черноморского флота в Севастополе. Россия назвала этот удар терактом, обвинив в его организации Украину и «специалистов Великобритании». После атаки на порт Севастополя Россия приостановила свое участие в соглашении об экспорте зерна и удобрений из портов Украины, заключенном в июле при посредничестве ООН и Турции.