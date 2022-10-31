Суд лишил российского гражданства выступающего против войны активиста Аршака Макичяна. А еще двух его братьев и отца

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Экоактивиста Аршака Макичяна лишили российского гражданства по решению суда. Об этом сам Макичян сообщил «Медузе».

Гражданство РФ также отняли у его родственников по мужской линии — двух братьев и отца. Гражданства другой страны ни у кого из них нет, отметил Макичян.

Защитница Аршака Макичяна Ольга Подоплелова — юрист, которая сотрудничает с правозащитной организацией «Первый отдел», — рассказала «Медузе», что суд лишил мужчин семьи Макичян гражданства на основании заведомо ложных сведений, якобы поданных в 2002 году.

Вот что рассказала Ольга Подоплелова: Семья Макичян переехала в Россию в середине 1990-х. В 2002 году отец Аршака Артур Фрунзикович получил гражданство РФ. Ему выдали паспорт как бывшему гражданину СССР, живущему в России. В 2004-м гражданство РФ на основании его заявления получили его дети. В 2007 году у Артура Фрунзиковича изъяли паспорт в МВД — но не обосновали и не оформили это должным образом, составив только акт изъятия паспорта. Причиной изъятия послужило то, что в МВД потеряли личное дело Артура Фрунзиковича (не сохранилось ни заявление, ни приложенные к нему документы — только отметка в журнале о выдаче ему паспорта). Решать дело через суд было дорого и в то время с учетом судебной практики бесперспективно, поэтому он повторно подал заявку на российское гражданство и получил новый паспорт. В 2021 году МВД спохватилась, что у них нет документа, обосновывающего изъятие паспорта 2002 года — и подготовили заключение, которым признали паспорт выданным в нарушение установленного порядка из-за утраты документов. Таким образом, по версии МВД и прокуратуры, отец Аршака якобы сообщил о себе заведомо ложные сведения, когда в 2004 году обратился с заявлением о выдаче гражданства его сыновьям. Это и стало основанием аннулирования гражданства для них всех.

У матери и сестры активиста гражданство России забирать не стали: прокуратура об этом не просила, пояснила Подоплелова.

Аршак Макичян рассказывал, что его хотят лишить российского гражданства, в интервью «Медузе» в июне 2022 года. Пять дней назад активист сообщил, что суд вынес решение по его делу.

«Судья ушла в совещательную комнату до утра, сказав, чтобы мы ей позвонили утром. По словам юристки Ольги Подоплеловой, это вопиющее процессуальное нарушение и с таким она не сталкивалась в своей практике. Непонятно, с кем судья пошла советоваться. Утром мы ей позвонили, они пошли еще дальше и не озвучили резолютивную часть. Только то, что „иск удовлетворен частично“. Что значит — непонятно. Сказали, что изготовят решение за пять рабочих дней и отправят нам. Смешно», — написал Макичян в .

Аршак Макичян — экоактивист, участник и организатор акций в России. Он выступил против вторжения России в Украину и вскоре после начала войны уехал из РФ.

В июне 2022 года, комментируя намерение российских властей лишить его гражданства, Макичян рассказывал, что его семья уехала из Армении в 1990-х годах из-за войны. Сам он жил в России с тех пор, как ему исполнился год.

Интервью Аршака Макичяна «Медузе»

«Это суд против всего нерусского населения России» Аршак Макичян — экоактивист и соратник Греты Тунберг. С начала войны он выступает против вторжения в Украину. Теперь его хотят лишить российского гражданства

Интервью Аршака Макичяна «Медузе»

«Это суд против всего нерусского населения России» Аршак Макичян — экоактивист и соратник Греты Тунберг. С начала войны он выступает против вторжения в Украину. Теперь его хотят лишить российского гражданства