Ровно 10 лет назад в России появился реестр запрещенных сайтов. Это стало началом интернет-цензуры Вот как мы дошли от «защиты детей» до «дискредитации армии». Цепочка событий

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Активисты движения «Весна» с масками персонажа романа Джорджа Оруэлла «1984» во время акции «За свободный интернет» в Петербурге, 16 июля 2017 года Сергей Коньков / ТАСС

1 ноября 2012 года

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Заработал реестр запрещенных сайтов. Его создание предусматривали поправки к закону о защите детей от вредной информации, спешно принятые в том же году. Они разрешили Роскомнадзору (РКН) без суда блокировать страницы, где, по версии ведомства, была детская порнография, пропаганда суицида или наркотиков. Владельцам сайтов дали трое суток на удаление запрещенной информации, после чего в «черный список» вносился ресурс целиком. В первые дни работы реестра в него попала, например, интернет-энциклопедия «Луркоморье».

март 2014 года

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12 марта одно из старейших и крупнейших изданий Рунета «Лента.ру» получило предупреждение от Роскомнадзора — за стоящую в одном из текстов ссылку на интервью с лидером украинской националистической организации . Редакция удалила ссылку. В тот же день стало известно, что главреда издания Галину Тимченко увольняют. Вслед за ней уволилась большая часть журналистов. Руководить «Лентой.ру» пришел Алексей Гореславский, который спустя четыре года стал сотрудником администрации президента.

13 марта РКН заблокировал блог Алексея Навального в ЖЖ, а также сайты «Грани.ру», «Каспаров.ру» и «Еж.ру». Это были первые российские СМИ, заблокированные в интернете, — якобы за . «Протестный электорат их волнует, но протесты были и раньше. Я уверен, что главная причина блокады — война с Украиной», — говорил тогда главред «Грани.ру» Владимир Корсунский. Через пять дней после блокировки издания Россия аннексировала Крым.

Июль 2014 года

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Был принят закон, требующий от любых сервисов хранить персональные данные россиян исключительно на серверах в России. После вступления закона в силу (это произошло в сентябре 2015 года) нарушающие его интернет-ресурсы могут быть заблокированы. Так в ноябре 2016 года в России стала недоступна соцсеть для деловых контактов LinkedIn. В 2019 году штрафы за отказ локализовать данные россиян выросли до миллионов рублей — и с тех пор их получили крупнейшие западные компании, включая Google и Apple.

Июль 2016 года

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Одобрен так называемый «пакет Яровой». Он вступил в силу в 2018-м и обязал операторов связи и в течение полугода хранить записи звонков и сообщений пользователей, а также их интернет-трафик — и по запросу передавать эту информацию силовикам (если она зашифрована, ключи требовалось передать ФСБ). «Пакет Яровой» приняли, несмотря на сопротивление интернет-компаний, он оказался очень дорогим и практически не работающим.

апрель 2018 года

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РКН начал блокировать Telegram из-за отказа мессенджера передать ФСБ ключи шифрования переписки пользователей. Ограничивая доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал несколько миллионов IP-адресов, которые Telegram якобы использовал для продолжения работы в РФ. Этот метод привел к сбоям у множества других сайтов и сервисов, но на доступность Telegram для россиян радикально не повлиял. В 2020 году РКН разблокировал мессенджер. А недавно ведомство заверило, что повторная блокировка Telegram «исключена».

А вот как проходила первая блокировка Два года попыток блокировки Telegram в России. Как это было

май 2019 года

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Президент России Владимир Путин подписал закон об изоляции Рунета. Он позволил властям контролировать все точки передачи данных за границу и маршрутизацию трафика. Проще говоря, Кремль теперь может при необходимости отключить «внешний интернет» — все сайты и сервисы, которые находятся на зарубежных серверах. Пока этого не произошло, но с помощью , установленного для исполнения закона об изоляции Рунета, Роскомнадзор, например, уже успешно замедлял твиттер.

Как еще называют закон об изоляции Рунета Надежный, автономный, суверенный. Как государственные СМИ называют законопроект об изоляции Рунета

апрель 2021 года

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«Медуза» попала в список СМИ — «иностранных агентов». До этого в нем уже несколько лет значились проекты . Добавление в список «Медузы» оказалось началом новой кампании против независимых российских СМИ. Скоро министерство юстиции записало в «иноагенты» (оно закрылось), , , , « ». «Иноагентами» становились также лично журналисты (и далеко не только они).

Летом того же года расследовательское издание «Проект» первым из СМИ получило еще более токсичный статус — «нежелательной организации». «Проект» закрылся, а часть его команды стала делать новое медиа «Агентство». В 2022 году «Проект» восстановил свой прежний бренд, а в списке «нежелательных» СМИ появились "Важные истории" и The Insider.

июль 2021 года

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Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с . Причиной было названо решение суда, объявившего структуры, связанные с оппозиционным политиком, «экстремистскими организациями».

В сентябре, перед выборами в Госдуму, РКН под угрозой санкций и штрафов добился удаления из магазинов Google и Apple приложения «Навальный» с функцией . YouTube и Google Docs закрыли доступ к спискам кандидатов «Умного голосования», а Telegram заблокировал бот сервиса. Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а создателя Telegram Павла Дурова — в «предательстве принципов».

конец февраля и начало марта 2022 года

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24 февраля Владимир Путин ввел войска в Украину, назвав это «спецоперацией». Именно такой формулировки Роскомнадзор потребовал и от СМИ, запретив называть происходящее войной. На основании этого российские власти немногим больше чем за неделю заблокировали крупнейшие независимые СМИ (в том числе «Медузу»). 4 марта было введено наказание за «дискредитацию» российской армии и «фейки» про нее. Фактически это была военная цензура. По данным «Роскомсвободы», только за первые пять месяцев войны ей подверглись более 5300 сайтов и ссылок.

Какие СМИ в России заблокировали после начала войны Российские власти за несколько дней разгромили весь медиа-рынок. Вот как это выглядит Печальный список

конец марта 2022 года

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21 марта российский суд объявил — материнскую компанию и — «экстремистской организацией». Причиной было названо . Позднее в России звучали призывы разблокировать Instagram. Этого не произошло, зато создатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, ставший очень влиятельным после начала войны, попросил Генпрокуратуру заблокировать еще и YouTube.

Учимся обходить блокировки

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»

Учимся обходить блокировки

Как читать ресурсы, заблокированные российскими властями Простая инструкция «Медузы»