Депутат Госдумы от «Новых людей» предложил Генпрокуратуре разблокировать Instagram

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Глава комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин (партия «Новые люди») обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой повторно проверить и в случае, если соцсеть устранила российского законодательства, разблокировать ее в России.

Как сообщил «Коммерсант», Демин направил такое письмо 16 августа. Депутат привел слова вице-президента Ника Клегга, который заявил в марте, что компания выступает против русофобии. Демин попросил прокуратуру проверить, запретила ли Meta антироссийскую пропаганду и заявления по дискриминации России. Если это так, по мнению депутата, стоит рассмотреть вопрос о снятии блокировки с Instagram.

16 августа еще один представитель партии «Новые люди», вице-спикер Госдумы Владислав Даванков заявил, что блокировка Instagram привела к тому, что жители России стали массово использовать «сомнительные сервисы VPN», а доходы малого и среднего бизнес упали, поскольку для предпринимателей соцсеть часто была единственной точкой продаж.

Ранее в августе замглавы комитета Госдумы по связи и IT Антон Горелкин сказал, что Instagram могут разблокировать в России, если соцсеть извинится перед россиянами и изменит свою политику, заблокировав «любые призывы» к убийству граждан России.

Instagram в России заблокировали 14 марта на основании «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». — еще одна соцсеть Meta — была заблокирована в РФ 4 марта.

21 марта Тверской суд Москвы объявил компанию Meta «экстремистской организацией» и запретил ее деятельность в России. При этом из мотивировочной части решения суда следовало, что граждане России могут продолжать использовать соцсети компании, это не будет правонарушением.

Читайте также

«Это крах моего пятилетнего труда» Читатели «Медузы» — о блокировке инстаграма и о том, как она изменит их жизнь

Читайте также

«Это крах моего пятилетнего труда» Читатели «Медузы» — о блокировке инстаграма и о том, как она изменит их жизнь