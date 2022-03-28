Опубликована мотивировочная часть решения суда по делу Meta. Россиянам не стали запрещать пользоваться фейсбуком и инстаграмом
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Использование фейсбука и инстаграма гражданами России не является правонарушением, несмотря на признание их владельца, компании Meta, «экстремистской огранизацией».
Об этом говорится в опубликованной 28 марта мотивировочной части решения Тверского районного суда.
В решении сказано, что деятельность Meta признана экстремистской лишь «в части размещения, распространения и непринятия мер по блокировке материалов, содержащих призывы к осуществлению насильственных действий экстремистского характера в отношении граждан Российской Федерации и изменения основ конституционного строя».
Решение о признании Meta «экстремистской организацией» и запрете ее деятельности в России было вынесено 21 марта. Facebook и Instagram заблокировали на территории страны. Ограничения не затронули мессенджер WhatsApp, которым также владеет Meta.