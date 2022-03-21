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Тверской районный суд Москвы объявил компанию Meta (владеет Facebook и Instagram) «экстремистской организацией» и запретил в России принадлежащие ей соцсети за экстремистскую деятельность, сообщает «Интерфакс».

Решение суда о запрете Instagram и Facebook в России подлежит исполнению немедленно, сказано в постановлении суда. Запрет деятельности Meta в России не распространяется на WhatsApp, сказала судья.

Генпрокуратура потребовала признать Meta «экстремистской организацией» после того, как компания перестала удалять в некоторых странах угрозы и призывы к насилию в отношении российских военных, высказанные в Facebook и Instagram, а также пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко (14 марта Meta запретила писать пожелания смерти президентам).

4 марта в России заблокировали Facebook, 14 марта — Instagram. Представитель Генпрокуратуры РФ говорил в суде, что в случае запрета Meta как «экстремистской организации» российских пользователей Facebook и Instagram не будут наказывать за обход блокировок.

Следственный комитет РФ ранее возбудил в отношении сотрудников Meta уголовное дело о публичных призывах к экстремизму.

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