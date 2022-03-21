Генпрокуратура: россиян не будут наказывать за использование Facebook и Instagram

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В случае запрета Meta — материнской компании Facebook и Instagram — российских пользователей этих соцсетей не будут наказывать за обход блокировок. Об этом в Тверском суде Москвы, где рассматривается иск о признании Meta «экстремистской организацией», заявил представитель Генпрокуратуры РФ, сообщает РИА Новости.

«Лица не будут привлекаться к ответственности только за то, что они пользуются продуктами Meta», — сказал прокурор, признав возможность технически обойти блокировку, а также большое количество пользователей из России.

Генпрокуратура также уточнила, что просит запретить в России Facebook и Instagram, но не WhatsApp — «ввиду отсутствия функции по публичному распространению информации».

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Глава правозащитного проекта «Агора» Павел Чиков, комментируя заявления прокуратуры, отметил, что в случае признания Meta «экстремистской организацией» ни прокуратура, ни суд не могут гарантировать безопасность пользователей Facebook и Instagram.

«Если пользование запрещенными соцсетями еще можно не криминализировать — разослав соответствующие методички товарищам майорам по стране, то с другими рисками сложнее», — говорится в его посте.

В частности, по мнению Чикова, публичная демонстрация символики этих соцсетей может стать основанием для привлечения к административной ответственности вплоть до 15 суток ареста (статья 20.3 УК РФ), а заказ рекламы или торговля акциями Meta могут расценить как финансирование экстремистской деятельности (статья 282.3 УК РФ).

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