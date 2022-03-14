Meta запретила писать пожелания смерти президентам в фейсбуке и инстаграме

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Нам нужна ваша помощь. Пожалуйста, поддержите «Медузу».

Meta Platforms запретила пользователям Facebook и Instagram оставлять призывы к убийству и пожелания смерти главам государств. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам компании от вице-президента Meta Ника Клегга.

«Мы сужаем фокус на том, чтобы четко указать в руководстве, что его никогда нельзя интерпретировать как потворствующее насилию в целом против русских. Мы также не разрешаем призывы к убийству главы государства, — написал Клегг. — Мета выступает против русофобии. Мы нетерпимы к призывам к геноциду, этническим чисткам, любой дискриминации, преследованиям или насилию в отношении русских на нашей платформе».

10 марта на фоне войны в Украине компания изменила политику модерации соцсетей, перестав удалять в некоторых странах призывы к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти Владимиру Путину и Александру Лукашенко. Позже такие посты разрешили писать только пользователям из Украины.

На следующий день Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело на сотрудников Meta о публичных призывах к экстремизму, а Генпрокуратура потребовала признать компанию «экстремистской организацией».

14 марта в России заблокировали Instagram на основании «размещения информации, содержащей призывы к насилию против российских граждан». Facebook заблокирован в стране с 4 марта.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что изменения в подходе к модерации вряд ли будут способствовать тому, что сервисы Meta будут разблокированы в России в ближайшее время. «Компания чуть-чуть в данном случае заигралась с правилами, с манипулированием, и, конечно, это делает маловозможным работу подобных компаний на территории страны», — сказал представитель Кремля.

«Медуза». Работаем 24/7. И только в интересах читателей Нам срочно нужна ваша поддержка Хочу помочь