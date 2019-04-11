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Надежный, автономный, суверенный. Как государственные СМИ называют законопроект об изоляции Рунета
Meduza
08:52, 11 апреля 2019
10 апреля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при определенных условиях изолировать российский сегмент интернета от остального мира. С момента его внесения в декабре 2018 года государственные издания и информационные агентства использовали разные формулировки, описывая, что означает этот документ. Как будет работать законопроект, можно узнать
тут
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Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA
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