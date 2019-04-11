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Надежный, автономный, суверенный. Как государственные СМИ называют законопроект об изоляции Рунета

Meduza
10 апреля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при определенных условиях изолировать российский сегмент интернета от остального мира. С момента его внесения в декабре 2018 года государственные издания и информационные агентства использовали разные формулировки, описывая, что означает этот документ. Как будет работать законопроект, можно узнать <a href="https://meduza.io/feature/2019/04/11/zakonoproekt-ob-izolyatsii-rossiyskogo-segmenta-interneta-predstavili-v-okonchatelnoy-redaktsii-vot-kak-eto-budet-rabotat" target="_blank">тут</a>.
10 апреля Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при определенных условиях изолировать российский сегмент интернета от остального мира. С момента его внесения в декабре 2018 года государственные издания и информационные агентства использовали разные формулировки, описывая, что означает этот документ. Как будет работать законопроект, можно узнать тут.

Фото в анонсе: Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA