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Политик Алексей Навальный подверг критике IT-компании за блокировку «Умного голосования». Пост об этом появился в соцсетях Навального.

По словам Навального, его удивило, «как покорно всемогущий Big Tech превратился» в помощников Владимира Путина, «фальсифицирующего результаты».

Один из вызовов нового времени в том, что лжепророки теперь приходят к нам не в овечьей одежде, а в худи и растянутых джинсах. На фоне огромных экранов они говорят нам о «make the world a better place», но внутри это лжецы и лицемеры.

Навальный отдельно отметил, что «страшно огорчен и разочарован Павлом Дуровым», которого он «не ожидал увидеть в списке „путинских блокировщиков“». Политик напомнил, как несколько лет назад выступал на митинге против блокировки Telegram в России — и подчеркнул, что сделал бы это снова. «То, что кто-то предает свои принципы, не означает, что мы должны усомниться в наших», — заявил Навальный.

Знаю, что большинство тех, кто работает в Google, Apple и т. д., — честные и хорошие люди. Призываю их не мириться с трусостью своих боссов.

Перед выборами Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосованиия». Google позже удалил два гугл-дока со списками кандидатов и два видео с ютьюба, где также фигурировали их фамилии.

Telegram заблокировал бота, который показывал список кандидатов «Умного голосования» по каждому участку. Основатель мессенджера Павел Дуров объяснил это «традицией дня тишины» перед выборами — хотя при многодневном голосовании в России день тишины отменен.

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