Затраты на хранение данных по «закону Яровой» оценили в 30 миллиардов рублей

Хранение данных абонентов в соответствии с «законом Яровой» обойдется каждому из крупнейших операторов связи в 30 миллиардов рублей в течение пяти лет. Такую оценку затрат, пишет «Коммерсант», дал представитель изготовителя оборудования для хранения данных.

Ранее совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») только в 2018 году оценивались в 100 миллиардов рублей.

Система хранения данных абонентов сотовой связи в соответствии с «законом Яровой» уже создана и прошла испытания, сообщает «Коммерсант».

Хранилище расположено в Нижнем Новгороде. Проектом по созданию системы хранения данных занимались «Ростех», холдинг «Цитадель» и Национальная компьютерная корпорация.

Предполагается, что положения «закона Яровой», обязывающие операторов хранить данные абонентов, вступят в силу 1 июля. Однако, отмечает издание, из крупнейших операторов связи лишь «Мегафон» пока объявил, что заложил в годовой бюджет средства на реализацию требований закона.