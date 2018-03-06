Затраты на хранение данных по «закону Яровой» оценили в 30 миллиардов рублей

Коммерсант
06:57, 6 марта 2018
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Хранение данных абонентов в соответствии с «законом Яровой» обойдется каждому из крупнейших операторов связи в 30 миллиардов рублей в течение пяти лет. Такую оценку затрат, пишет «Коммерсант», дал представитель изготовителя оборудования для хранения данных.

Ранее совокупные затраты на исполнение закона МТС, «МегаФона» и «Вымпелкома» (бренд «Билайн») только в 2018 году оценивались в 100 миллиардов рублей.

Система хранения данных абонентов сотовой связи в соответствии с «законом Яровой» уже создана и прошла испытания, сообщает «Коммерсант».

Хранилище расположено в Нижнем Новгороде. Проектом по созданию системы хранения данных занимались «Ростех», холдинг «Цитадель» и Национальная компьютерная корпорация.

Предполагается, что положения «закона Яровой», обязывающие операторов хранить данные абонентов, вступят в силу 1 июля. Однако, отмечает издание, из крупнейших операторов связи лишь «Мегафон» пока объявил, что заложил в годовой бюджет средства на реализацию требований закона.

«Технические испытания прошли успешно и без сбоев. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что реальное решение для исполнения „закона Яровой“ существует. Создано оно на базе нашей отечественной компонентной базы и подтвердило свою работоспособность», — сообщил «Ъ» представитель «Ростеха».

Коммерсант
Положения «закона Яровой» о хранении данных вступят в силу с 1 июля 2018 года. По данным «Коммерсанта», правительство готовит подзаконные акты, согласно которым операторы с 1 июля должны будут полгода хранить голосовую информацию абонентов, а с 1 октября — электронные сообщения (в течение трех месяцев).
Пакет «антитеррористических» поправок, известный как «закон Яровой», был принят летом 2016 года. В числе прочего, этот пакет законопроектов обязывает операторов хранить и предоставлять по требованию правоохранительным органам информацию о пользователях.
Еще на этапе обсуждения «закона Яровой» крупнейшие российские мобильные и интернет-операторы указывали, что его реализация потребует затрат в несколько триллионов рублей и займет длительное время.
Однако в правительстве такие оценки считают чрезмерно завышенными. Так, министр связи Николай Никифоров 5 марта заявил, что «триллионы рублей не нужны, даже сотни миллиардов не нужны, речь идет о нескольких десятках миллиардах рублей для каждого крупного оператора».

«Закон Яровой» и хранение данных

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