Какие данные ФСБ хочет получить о пользователях «ВКонтакте», «Яндекса», Mail.ru и Telegram

Минкомсвязи подготовило и выложило на общественное обсуждение проект приказа с описанием обязательных требований к оборудованию и передаваемым данным, необходимым ФСБ для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Его должны будут установить себе «организаторы распространения информации», вошедшие в специальный реестр — например, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс», «Рамблер», Mail.ru, а также недавно включенный в список Telegram. С 1 июля 2018 года эти компании не менее шести месяцев должны будут хранить всю переписку и звонки пользователей.
Фото в анонсе: Глеб Гаранич / Reuters / Scanpix / LETA