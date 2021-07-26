️Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК

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Роскомнадзор заблокировал сайт Алексея Навального navalny.com, сообщает телеграм-канал «Команда Навального». У части пользователей из России сайт продолжает открываться, у других — нет.

«Команда Навального» опубликовала скриншот, где сказано, что сайт заблокировали, поскольку «данный ресурс содержит информацию, распространение которой в РФ запрещено».

В сервисе Роскомнадзора, созданного для проверки ограничений доступа к сайтам, сказано, что сайт Навального заблокировали по требованию Генпрокуратуры. Почему сайт решили заблокировать, пока неизвестно, сообщил «МБХ медиа» соратник Навального Леонид Волков.

Команда Навального отметила, что Роскомнадзор уже заблокировал 47 сайтов, связанных с политиком.

Одной из последних публикаций на сайте, сделанных перед блокировкой, стало расследование о бизнесе и недвижимости семьи спикера Госдумы Вячеслава Володина.

9 июня Мосгорсуд признал «экстремистскими организациями» , и . В том же решении суд объявил о немедленном прекращении деятельности этих организаций.

23 июля Минюст включил в список «иностранных агентов» структуру, связанную с Навальным, пишет Sota. В соответствующий реестр включили «Фонд защиты прав граждан „Штаб“», который учредила бывший координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева.

2 февраля суд заменил Алексею Навальному условный срок, назначенный по делу «Ив Роше», на реальный. По решению суда Навальный должен провести в колонии два с половиной года.

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