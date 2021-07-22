ФБК рассказал про бизнес и недвижимость семьи Вячеслава Володина. А еще про самолет, на котором он регулярно летает в Саратов

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Антон Новодережкин / ТАСС / Vida Press

Алексея Навального опубликовал расследование про спикера Госдумы Вячеслава Володина, который в сентябре в очередной раз баллотируется в нижнюю палату парламента.

Расследование посвящено бизнес-структурам и недвижимости, которая, как утверждает ФБК, связана с Володиным и его родственниками.

В частности, в расследовании говорится, что предполагаемая жена спикера Госдумы Яна Полякина (Володина) купила несколько квартир в Москве и особняк в Подмосковье, а ее отец Юрий Полякин вместе с матерью Володина Лидией Барабановой владеет компанией «Инвест Холдинг».

Этой фирме и ее дочерней структуре «Инвест Плюс» принадлежит жилая и коммерческая недвижимость в Москве и Саратове. Также «Инвест Холдинг и Полякин» владеют двумя компаниями, получившими право на землю «Московского жирового комбината». Сейчас эта территория занята жилой застройкой, пишет ФБК.

Также в расследовании говорится, что Володин, который регулярно бывает на родине — в Саратовской области, летает туда на самолете Falcon 7X. Этот самолет имеет ливрею с надписью «Россия» и флагом РФ. Такими самолетами владеет управление делами президента, их обслуживает специальный летный отряд «Россия», который перевозит первых лиц государства.

В 2020 году про полеты Володина на Falcon сообщило саратовское издание FreeNews-Volga. Оно писало без ссылок на источники, что Володин арендует самолет. Как пишет ФБК, аренда Falcon 7X для перелета из Москвы в Саратов стоит 18 тысяч евро. Фонд подсчитал, что за последний год спикер Госдумы летал в Саратов и обратно 50 раз.

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