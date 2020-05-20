Жена Вячеслава Володина продала фирме его матери элитную квартиру. Возможно, чтобы не указывать ее в декларации Расследование The Insider

Антон Новодережкин / ТАСС / Scanpix / LETA

Компания «Инвест Холдинг», подконтрольная матери спикера Госдумы Вячеслава Володина, 84-летней Лидии Барабановой, купила двухэтажную квартиру в жилом комплексе «Фьюжн Парк» на улице Усачева в Москве. Об этом сообщает The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра.

Квартира была куплена в сентябре 2018 года. Ее площадь — 374 квадратных метра. Соседние квартиры продаются по цене от 1,08 до 1,56 миллиона рублей за квадратный метр. Следовательно, жилье «Инвест Холдинг» может стоить от 400 до 600 миллионов рублей.

В «Инвест Холдинг» матери Володина принадлежит 51%. Долей в 3% владеет бывший помощник Володина Артем Балыхин. Оставшимися 46% распоряжается житель Мордовии Юрий Полякин. До 2016 года его доля была оформлена на дочь Яну Полякину, которой сейчас 33 года.

В 2017 году «Медуза» называла Полякину основным бизнес-партнером Барабановой. The Insider нашел немного информации о Полякиной: сведения о приобретении ею автомобилей Infiniti, Cadillac Escalade, Porsche Macan и Honda CR-V, несколько фото (одно из них издание опубликовало) и видео, где она поет.

При этом The Insider также выяснил, что Полякина сменила фамилию на Володина. Соотвествующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ в марте 2020 года. Володин, который развелся с первой женой, в последние годы не указывал супругу в декларациях, но носил кольцо на правом безымянном пальце, отмечает The Insider.

Квартира в ЖК «Фьюжн Парк», которую купила «Инвест Холдинг», в прошлом принадлежала как раз Полякиной, пишет The Insider со ссылкой на выписку о переходе прав. Издание не указывает, за сколько было продано жилье, но считает, что вряд ли по рыночной стоимости, так как годовые доходы «Инвест Холдинга» не превышают 15 миллионов рублей. Недвижимость могли переоформить на юридическое лицо для сокрытия от декларирования, считает The Insider.

Как убедилось издание, матери Володина до сих пор принадлежит 400-метровая квартира за 200 миллионов рублей, которую в августе 2018 году обнаружил у нее Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. Кроме того, у самого Володина Навальный еще в 2013 году нашел дачу в Подмосковье (The Insider оценивает ее стоимость в 152 миллиона рублей). Также спикер Госдумы владеет 167-метровой квартирой в ЖК «Малый Козихинский, 3» (около 230 миллионов рублей), а его предполагаемая жена — квартирой на улице Академика Анохина (около 30 миллионов рублей).

«Таким образом, общая стоимость только известных и поддающихся оценке владений семьи спикера Госдумы теперь, после находки The Insider [квартиры в ЖК „Фьюжн Парк“], превысила миллиард рублей. При этом общий суммарный задекларированный доход семьи Володина за последние 11 лет составил 722 миллиона, то есть даже если бы политик все это время питался исключительно любовью к Родине, он не смог бы объяснить происхождение средств на эту недвижимость», — резюмирует The Insider.

Пересказала Ольга Корелина