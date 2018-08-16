Навальный обнаружил у матери Володина 400-метровую квартиру за 230 миллионов рублей

Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет квартирой площадью 400 квадратных метров, утверждает в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По оценке ФБК, стоимость квартиры, расположенной в жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве, составляет 230 миллионов рублей.

Навальный также рассказал, что 3 августа Лидия Барабанова зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. По словам основателя ФБК, эта компания стала десятой, зарегистрированной на имя матери Володина.

Навальный назвал Барабанову фиктивным собственником недвижимости и бизнеса. Он уверен, что всем владеет Володин, которого оппозиционер обвиняет в коррупции. ФБК собирается подать «все соответствующие заявления».