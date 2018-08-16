Навальный обнаружил у матери Володина 400-метровую квартиру за 230 миллионов рублей

Навальный
12:20, 16 августа 2018
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Мать спикера Госдумы Вячеслава Володина 82-летняя Лидия Барабанова владеет квартирой площадью 400 квадратных метров, утверждает в новом расследовании Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный.

По оценке ФБК, стоимость квартиры, расположенной в жилом комплексе «Белый Лебедь» на Воробьевых горах в Москве, составляет 230 миллионов рублей.

Навальный также рассказал, что 3 августа Лидия Барабанова зарегистрировала компанию «Холдинг Днепрово» с уставным капиталом 10 миллионов рублей. По словам основателя ФБК, эта компания стала десятой, зарегистрированной на имя матери Володина.

Навальный назвал Барабанову фиктивным собственником недвижимости и бизнеса. Он уверен, что всем владеет Володин, которого оппозиционер обвиняет в коррупции. ФБК собирается подать «все соответствующие заявления».

Квартира мамочки чиновника за 230 миллионов
Алексей Навальный
В апреле 2017 года «Медуза» выпустила расследование о бизнесе родственников Вячеслава Володина. В нем специальный корреспондент Иван Голунов установил, что мать спикера Госдумы Лидия Барабанова является собственником 14 тысяч гектаров земли. Еще почти 70 тысяч гектаров были сданы в аренду на 49 лет охотничьим хозяйствам, которыми она владеет.
Свою первую компанию Барабанова зарегистрировала в июне 2008 года, когда ей было 72 года. В прошлом она работала учительницей начальных классов.

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