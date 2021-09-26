«Это требование российских властей не было явно неконституционным» Павел Дуров еще раз (подробно) объяснил блокировку бота «Умного голосования». Вот пересказ его поста

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17 сентября мессенджер Telegram заблокировал бот «Умного голосования» оппозиционера Алексея Навального. Это произошло в первый день трехдневного голосования в России и вскоре после того, как Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования». Основатель Telegram Павел Дуров объяснял блокировку бота законодательной нормой о «дне тишины» («Медуза» рассказывала, что не так с этим объяснением). 23 сентября Навальный обвинил Google и Apple в трусости, а также заявил, что «страшно огорчен и разочарован» Дуровым. 25 сентября основатель Telegram написал еще один подробный пост о блокировке телеграм-бота «Умного голосования». Он заявил, что выполнил требование российских властей по двум причинам — потому что ему уже подчинились Apple и Google и потому что оно «не было явно неконституционным». Мы сделали краткий пересказ поста Дурова.

Telegram дает пользователям гораздо большую свободу слова, чем любое другое популярное мобильное приложение. Но Telegram не существует в изоляции. В этом году Google и Apple начали требовать, чтобы приложения в App Store и Google Play соответствовали законам тех стран, где они работают. Некоторые законы нарушают права человека, и Google и Apple не заставляют разработчиков их выполнять. Другие законы платформы считают легитимными, и разработчики вынуждены следовать их примеру.

На прошлой неделе Apple и Google удалили из своих магазинов приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования». Оно долго работало и как бот в Telegram — несмотря на тысячи жалоб и просьб удалить его. Но Telegram вынужден был следовать политике App Store и Google Play и приостановил работу бота на два оставшихся дня выборов. Мы противостояли властям в разных странах, но это был неподходящий случай, чтобы начинать войну . По двум причинам.

Первая — без поддержки Google и Apple битва с местными регуляторами проиграна еще до ее начала . Telegram удалят из магазинов приложений, и миллионы пользователей потеряют к нему доступ. Вторая — это конкретное требование российских властей не было явно неконституционным , поскольку они ссылались на запрет агитации после начала голосования. Такие законы есть во многих странах, и если бы любая европейская страна обратилась к нам с подобной просьбой, мы бы ее выполнили.

В 2018 году мы предпочли, чтобы Telegram заблокировали в России, но не уступили неконституционным требованиям массовой слежки. Сейчас ситуация совершенно иная. Блокировать Telegram для всех россиян, чтобы дать политической силе два дополнительных дня на ведение кампании после того, как выборы уже начались, — это как жертвовать ферзем ради пешки, не имея четкой стратегии победы.

В России нет другой платформы, которая бы так защищала свободу слова: только в этом году российский суд оштрафовал нас на 35 миллионов рублей за отказ удалить каналы для организации акций протеста. Большинство этих каналов принадлежат создателям бота «Умного голосования» и они продолжают работать.

Некоторые хотели бы, чтобы Telegram был независим на 100%. Я бы тоже так хотел, но это невозможно. Я много раз предупреждал об опасности дуополии Apple/Google для свободы слова. И я говорил, что в мире наблюдается усиление цензуры в целом. Но одно мобильное приложение не может обеспечить полную свободу от любых ограничений, но Telegram будет предоставлять максимально широкое поле для публичной дискуссии.

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Пересказала Ольга Корелина Фото на обложке: Эмин Джафаров / Коммерсантъ