Telegram заблокировал бот «Умного голосования». Павел Дуров объяснил это «днями тишины» (которых при многодневном голосовании нет)

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Администрация Telegram заблокировала бот «Умного голосования».

Бот перестал работать в ночь на 18 сентября вскоре после полуночи. При попытке начать взаимодействие с ним появляется предупреждение о том, что бот «нарушает местное законодательство». При этом бот не работает не только у пользователей в России, но и в других странах, а также через VPN.

Незадолго до этого основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что администрация мессенджера будет блокировать «ботов, связанных с предвыборной агитацией». Такое решение Дуров объяснил «днями тишины», предусматривающими отсутствие агитации в ходе выборов.

Так как предвыборная кампания в России подошла к концу и начался сам процесс выборов, начинаются так называемые «дни тишины» — закрепленная в законах многих стран традиция, которая предусматривает отсутствие агитации в ходе самих выборов. Мы считаем эту практику легитимной и призываем пользователей Telegram уважать ее.

В своем посте Дуров также подверг критике Apple и Google, которые удалили из своих российских магазинов приложение «Навальный», назвав Telegram «самой свободной платформой сети» и подчеркнув, что после блокировки приложения «миллионы россиян имели возможность воспользоваться этим ботом [„Умного голосования“] в рамках предвыборной кампании».

Вскоре после бота «Умного голосования» была прекращена работа фейковых ботов, предлагавших под видом «Умного голосования» других кандидатов.

Утром 17 сентября приложение «Навальный» с функцией «Умного голосования» было удалено из российских магазинов Google и Apple (в магазинах других стран оно остается доступным). Роскомнадзор требовал этого еще с середины августа и грозил компаниям штрафами в случае неповиновения. The New York Times и Bloomberg написали, что в Google пошли на удаление приложения под угрозой уголовного преследования своих сотрудников.

Сайт «Умного голосования» блокируется в России уже несколько недель. Роскомнадзор также потребовал от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки.

При многодневном голосовании в России «дня тишины» не существует. При этом агитация запрещается с первого дня голосования, то есть в случае нынешних выборов — с полуночи 17 сентября.

О каких-либо претензиях российских властей к Telegram из-за бота «Умного голосования» не сообщалось.

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