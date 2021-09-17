The New York Times: Google удалил приложение «Навальный» из российского магазина после угроз уголовного преследования сотрудников компании

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Google согласился удалить приложение «Навальный» из магазина Google Play после угроз уголовного преследования сотрудников компании. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника издания, угрозы были высказаны в отношении конкретных людей, работающих в российском отделении Google.

Эту информацию также подтверждает источник Bloomberg.

Приложение «Навальный» было удалено из российских магазинов Google и Apple утром 17 сентября. Роскомнадзор требовал этого еще с середины августа, ссылаясь на связь приложения с . 16 сентября ведомство пригрозило компаниям штрафами в случае неповиновения.

Роскомнадзор также начал блокировать сайт «Умного голосования» в России; ведомство потребовало от корпораций Аpple, Google, Cloudflare и Cisco не позволять сервису обходить блокировки.

После публикаций списков кандидатов, поддерживаемых «Умным голосованием», некоторые провайдеры в ночь на 16 сентября несколько часов блокировали доступ к Google Docs и сервису для публикаций telegra.ph мессенджера Telegram.

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