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Архив Андрея Грибанова

Житель поселка Волчий Пензенской области Андрей Грибанов случайно отправил главе местного сельсовета рекомендации «Умного голосования». Из-за этого она приехала к нему домой вместе с участковым. Об этом сообщает издание «7×7» со ссылкой на рассказ самого Грибанова.

Мужчина 15 сентября получил электронное письмо от «Умного голосования», в котором содержались рекомендации по голосованию на его участке. Он создал рассылку в вотсапе, куда, помимо своих знакомых, случайно включил контакт главы администрации сельсовета Светланы Капленковой.

По словам Грибанова, уже через два часа Капленкова приехала к нему домой вместе с участковым. Его начали спрашивать о том, с какой целью он рассылает эту информацию, а также где он увидел рекомендации «Умного голосования». Участковый также заявил, что «сейчас вся агитация наказуема» и спросил, собирается ли Грибанов в период голосования устраивать пикеты.

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Во время разговора Грибанов также спросил у Капленковой, когда в поселок проведут дорогу. Сейчас жители ездят по грунтовой дороге, которую размывают дожди, и к 12 сентября сельсовет официально обещал засыпать ее щебнем, однако этого не было сделано. Капленкова пообещала, что дорога «будет в этом году», заявив, что прямо сейчас не может отправить технику на карьер за щебнем из-за погодных условий.

С 17 по 19 сентября в Пензенской области, помимо выборов в Госдуму, проходят также выборы губернатора. Это вторые выборы за два года — победивший в 2020 году Иван Белозерцев (это был его второй срок) через полгода после избрания был задержан по подозрению в получении взяток.

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