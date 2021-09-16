«„Умное голосование“ предлагает Игоря Николаева. Но не того» Только мемы — о главном проекте сторонников Алексея Навального на выборах (и коммунистах)
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Соратники Алексея Навального утром 15 сентября выложили в сервисах Google Docs и telegra.ph список кандидатов, которых поддерживает проект «Умное голосование».
Кстати, если не знаете, что это, вот максимально простое объяснение ⬇️
А вот посложнее.
Уже к вечеру в России начали блокировать Google Docs и telegra.ph; в ответ сотрудники ФБК (с извинениями за возможную блокировку) опубликовали тот же список на GitHub.
При этом среди кандидатов, рекомендованных «Умным голосованием», оказалось больше всего коммунистов и членов «Справедливой России», что для многих стало сюрпризом, особенно учитывая биографию некоторых партийных представителей. И что тут началось!
Сплошное разочарование!
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