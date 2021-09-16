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«Медуза», я с тобой
шапито

«„Умное голосование“ предлагает Игоря Николаева. Но не того» Только мемы — о главном проекте сторонников Алексея Навального на выборах (и коммунистах)

Источник: Meduza

Соратники Алексея Навального утром 15 сентября выложили в сервисах Google Docs и telegra.ph список кандидатов, которых поддерживает проект «Умное голосование».

Кстати, если не знаете, что это, вот максимально простое объяснение ⬇️

А вот посложнее.

Уже к вечеру в России начали блокировать Google Docs и telegra.ph; в ответ сотрудники ФБК (с извинениями за возможную блокировку) опубликовали тот же список на GitHub.

При этом среди кандидатов, рекомендованных «Умным голосованием», оказалось больше всего коммунистов и членов «Справедливой России», что для многих стало сюрпризом, особенно учитывая биографию некоторых партийных представителей. И что тут началось!

Сплошное разочарование!

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Как работает «Умное голосование»

«Если нам все заблокируют, я буду с утра до ночи на ютьюбе читать фамилии кандидатов» Интервью Леонида Волкова — о том, как будет работать «Умное голосование» в условиях экстремального давления властей

Как работает «Умное голосование»

«Если нам все заблокируют, я буду с утра до ночи на ютьюбе читать фамилии кандидатов» Интервью Леонида Волкова — о том, как будет работать «Умное голосование» в условиях экстремального давления властей

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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