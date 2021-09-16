В России начали блокировать Google Docs

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Российские операторы начали блокировать в России сервис Google Docs, сообщил поздно вечером 15 сентября проект GlobalCheck по мониторингу российский системы интернет-блокировок.

По его данным, сайт docs.google.com блокируют операторы МТС, «Мегафон» и «Ростелеком». Проект «Роскомсвобода» сообщает, что перебои наблюдаются в том числе у пользователей Tele2.

«Вероятно, блокировка связана с публикацией списков на ресурсе „Google Документы“», — сказано в сообщении GlobalCheck.

Утром 15 сентября команда Алексея Навального дала рекомендации по «Умному голосованию» по кандидатам в Госдуму за два дня до трехдневного голосования, которое начнется 17 сентября.

В последние недели Роскомнадзор блокирует в России сайт «Умного голосования», а также приложение «Навальный», в котором есть функция «Умного голосования».

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