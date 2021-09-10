Власти России несколько месяцев пытаются запретить «Умное голосование». Они дошли до угроз Google и Apple Цепочка событий

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Задержание участника одиночного пикета с плакатом «Умное голосование» в Новопушкинском сквере в Москве. 14 августа 2021 года Александр Казаков / Коммерсантъ

В последние месяцы команда оппозиционного политика Алексея Навального столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны российских властей. Особое внимание чиновники уделили проекту — стратегии протестного голосования на выборах, которая предлагает всем, кто не хочет отдавать свой голос за провластного кандидата, проголосовать за его наиболее сильного оппонента, которого определит сама команда Навального. В противостоянии с «Умным голосованием» Роскомнадзор дошел до угроз мировым технологическим компаниям. Вот что произошло с главным проектом команды Навального за последние три месяца.

1 июня 2021 года

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На одном из форумов, заблокированных в России, опубликовали объявление о продаже «постоянно пополняемой базы данных подписчиков проекта „Умное голосование“». В объявлении говорилось, что база содержит IP-адреса, адреса электронных почт и адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области. Продавец указывал, что эта база отличается от базы сторонников Навального, которая .

9 июня

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Мосгорсуд объявил «экстремистскими организациями» две структуры Алексея Навального — и , а также региональные , которые никогда не были организацией. Решение вступило в силу через два месяца, 4 августа.

21 июня

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Роскомнадзор сообщил, что обратился к компании Google, владеющей доменом appspot.com, на котором расположен сайт «Умного голосования», и попросил прекратить техническую поддержку этого сайта, чтобы пресечь «неправомерную обработку персональных данных граждан РФ». Так Роскомнадзор отреагировал на обращение юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга, который заявил, что серверы «Умного голосования» находятся в США.

Соратник Алексея Навального Леонид Волков в ответ сказал, что Роскомнадзор «шантажирует» Google, поскольку с 2018 года не может заблокировать сайт. «Роскомнадзор что-то подобное просит у Гугла раз в три месяца на протяжении всех этих лет. Пока не допросился», — сказал Волков.

29 июня

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Компания «Вулинтертрейд» из Ставропольского края, которая занимается заготовкой, обработкой и продажей овечьей шерсти, подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование», который полностью повторяет логотип одноименного проекта Алексея Навального. Компания попросила зарегистрировать товарный знак по всем возможным классам Международной классификации товаров и услуг.

26 июля

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Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального, сайты 39 региональных штабов политика и его ближайших соратников, например, Леонида Волкова и Любови Соболь. В ведомстве заявили, что «упомянутые интернет-ресурсы используются для пропаганды и продолжения запрещенной экстремистской деятельности». Команда Навального отметила, что всего Роскомнадзор заблокировал больше 40 сайтов, связанных с политиком, но главный проект — сайт «Умного голосования» — продолжил работу.

Разбор «Медузы»

Власти массово блокируют сайты, связанные с Навальным, а «Умное голосование» — все еще нет. Почему? 5 карточек

27 июля

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Роспатент в рекордные сроки — меньше чем за месяц — удовлетворил заявку компании «Вулинтертрейд» и зарегистрировал товарный знак «Умное голосование». Обычно регистрация товарного знака в России, по словам юристов, занимает около года, а по оценке самого Роспатента, на это уходит от шести месяцев до полутора лет.

16 августа

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В телеграм-каналах стали публиковать расширенную базу данных подписчиков «Умного голосования», которая впервые попала в сеть в июне. Помимо фамилий и имейлов пользователей база содержала адреса проживания и данные о местах работы людей. В базе нашли сведения о сотрудниках «Росгосстраха», «Аэрофлота», Газпромбанка, Почта-банка и других организаций, в том числе с госучастием.

17 августа

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Полицейские стали приходить к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса попали в слитую базу данных, связанную с проектами политика. Полиция приходила к тем, кто регистрировался на сайте «Умного голосования», на странице апрельского митинга «Свободу Навальному!» или отправляли пожертвования ФБК. Полицейские просили людей писать заявления на Алексея Навального о незаконной передаче персональных данных.

Как выяснила «Русская службы Би-би-си», сторонников Навального опрашивают по требованию администрации президента России. По словам источников издания, так российские власти хотят «припугнуть актив» и не допустить новых протестов после выборов в Госдуму.

В первые дни полицейские приходили к сторонникам Навального в Москве, затем география расширилась. К 1 сентября, по данным «ОВД-Инфо», полицейские посетили 1500 человек в .

19 августа

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Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple и Google удалили из магазинов App Store и Google Play приложение «Навальный», в котором публикуют сообщения с сайта Алексея Навального и где есть функция «Умного голосования». В ведомстве объяснили блокировку тем, что Генпрокуратура РФ требует «ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией». В письме в Apple Роскомнадзор заявил, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций».

20 августа

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Роскомнадзор начал блокировать приложение «Навальный» в России. Сначала, как говорили представители команды Навального, они «успешно обходили эти блокировки разными методами», но к вечеру 23 августа Роскомнадзор «усилил давление» и пользователи заметили сбои в работе приложения.

2 сентября

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Роскомнадзор пригрозил Apple и Google административной и уголовной ответственностью за отказ удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play. Ведомство пообещало привлечь компании по статье 13.41 КоАП РФ (неисполнение обязанностей по удалению информации), которая предусматривает многомиллионные штрафы. «Непринятие мер… может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы», — заявили в Роскомнадзоре. И подчеркнули, что за участие в деятельности экстремистских организаций предусмотрена уголовная ответственность.

Также 2 сентября

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Суд в Ростове-на-Дону назначил пять суток административного ареста активистке Белле Насибян по статье о пропаганде экстремистской символики. Протокол на нее составили из-за фотографии с плакатом «Умного голосования», которую она опубликовала в сторис в инстаграме. Насибян арестовали вопреки тому, что у нее есть трехлетний ребенок — закон запрещает отправлять под административный арест родителей несовершеннолетних. Уже на следующий день суд освободил активистку, заменив арест на штраф в размере 2000 рублей.

3 сентября

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Арбитражный суд Москвы запретил поисковикам Google и «Яндекс» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Суд принял такое решение в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», продающей овечью шерсть, которая обратилась в суд за защитой товарного знака «Умное голосование». «Яндекс» пообещал оспорить это решение, заявив, что «совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать».

О компании «Вулинтертрейд»

«Би-би-си»: компанию, зарегистрировавшую товарный знак «Умное голосование», основал полицейский. Ее нынешний владелец тоже может быть связан с силовиками

О компании «Вулинтертрейд»

«Би-би-си»: компанию, зарегистрировавшую товарный знак «Умное голосование», основал полицейский. Ее нынешний владелец тоже может быть связан с силовиками

5 сентября

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В Краснодарском крае создали проект «Разумное голосование» — двойника «Умного голосования», который запустил штаб одного из кандидатов в Краснодаре от партии . В описании проекта говорилось, что «Разумное голосование» «пришло на смену „Умному голосованию“ Навального», которое «не прижилось» в регионе. О создании клонов «Умного голосования» ранее также задумывались в «Единой России».

6 сентября

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Роскомнадзор начал блокировать сайт «Умного голосования» votesmart.appspot.com с помощью , созданного для изоляции рунета. В ведомстве заявили, что заблокировали сайт, поскольку «он используется для продолжения деятельности и проведения мероприятий экстремистской организации». «Яндекс» убрал сайт «Умного голосования» и его «зеркала» из поисковой выдачи из-за того, что Роскомнадзор включил сайт проекта в реестр запрещенных.

8 сентября

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Бывший директор ФБК Иван Жданов сказал в эфире , что команда Навального перестанет собирать любые персональные данные участников проекта «Умное голосование». Он отметил, что соратники Навального переключились на приложение «Навальный» и телеграм-боты, чтобы перестать собирать электронные адреса участников проекта.

Также 8 сентября

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Роскомнадзор направил письма в Apple, Google, Cloudflare и Cisco и потребовал, чтобы компании прекратили предоставлять приложению и сайту «Умное голосование» возможности для обхода блокировок в России. «Законные требования… игнорируются магазинами приложений компаний Apple и Google, DNS- и CDN-сервисами Google, Cisco, Cloudflare и ряда других компаний», — сказали в ведомстве. Там отметили, что будут расценивать отказ компаний выполнить это требованием «как иностранное вмешательство» в выборы в Госдуму. В РКН также напомнили об уголовной ответственности за содействие деятельности экстремистской организации. Иван Жданов сообщил, что в этот день Роскомнадзор «тестировал блокировку публичных DNS-сервисов Google и Cloudflare на крупных операторах связи».

Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой

Александр Бакланов