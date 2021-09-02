В Ростове-на-Дону мать трехлетнего ребенка арестовали на пять суток за фотографию с плакатом «Умного голосования»

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Суд в Ростове-на-Дону арестовал на пять суток активистку Беллу Насибян из-за фотографии с плакатом проекта «Умное голосование». Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».

Административный протокол был составлен из-за сторис в инстаграме активистки. Там был изображен плакат кандидата в депутаты Думы Александра Рябчука, в предвыборной кампании которого принимает участие Насибян, а также другие листовки и плакаты, в том числе один — с «Умным голосованием».

Насибян признали виновной в пропаганде экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП РФ). В протоколе, составленном полицейскими, подчеркивалось, что «Умное голосование» является проектом , чья деятельность запрещена в России.

Насибян арестовали вопреки тому, что у нее есть трехлетний ребенок. Закон запрещает применять меру в виде ареста по административным делам к матерям несовершеннолетних детей — но суд сослался на то, что информации о ребенке нет в паспорте. Как заявил адвокат Насибян, родственники были готовы принести на заседание свидетельство о рождении, но судья отказалась их ждать.

Мосгорсуд признал , и «экстремистскими» организациями и запретил их деятельность 9 июня. 4 августа это решение утвердила апелляционная инстанция. Никаких ограничений на бренд «Умного голосования» при этом не накладывалось.

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