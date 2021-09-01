«Би-би-си»: сторонников Навального опрашивают по требованию администрации президента. Так власти рассчитывают предотвратить новые протесты

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Правоохранительные органы проводят опросы граждан из утекших в интернет баз данных сторонников Алексея Навального по требованию управления по внутренней политике администрации президента РФ. Об этом «Русской службе Би-би-си» рассказали источники, близкие к ФСБ и Следственному комитету.

По словам собеседников издания, таким образом власти хотят запугать активных сторонников оппозиционера и не допустить новых протестов после сентябрьских выборов в Госдуму.

Всех людей в списках на обзвон власти воспринимают как актив протеста. Если они готовы были голосовать за Навального, регистрировались на его ресурсах или выходили на митинги, значит, их можно рассматривать как его актив. Чтобы не гадать, выйдет этот актив или нет после выборов, власти решили заранее пресечь эту возможность.

Тактика — припугнуть актив. Пока на всех этих людей из списка дела заводить не собираются, чтобы не разогреть протестную волну.

Один из источников «Би-би-си» добавил, что на обзвоны сторонников Навального администрация президента «подрядила МВД»: «Они с января этим озадачены. На раскрытие преступлений времени нет, а этой ерундой маются».

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос издания о возможной связи полицейских проверок с Кремлем ответил: «Ничего не могу сказать. Не обладаю информацией».

В середине августа полиция в Москве и других городах России стала массово обзванивать и приходить домой к сторонникам Алексея Навального, чьи адреса оказались в слитой интернет базе данных. «ОВД-Инфо» собрало информацию о как минимум 1460 полицейских «рейдах» .

До этого в апреле в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». В команде Навального назвали базу подлинной и извинились за утечку. Они заявили, что к утечке причастен петербургский активист Федор Горожанко, который работал в в 2016-2019 годах. Сам Горожанко это отрицал.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта «Умного голосования», которая среди прочего содержала адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области. 16 августа в телеграм-каналах и даркнете, как сообщал «Коммерсант», появились расширенные базы данных подписчиков проекта «Умное голосование», которые содержали адреса проживания и места работы людей.

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