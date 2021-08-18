В Москве полиция пришла к сторонникам Навального, чьи адреса слили в интернет

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Вечером 17 августа полиция Москвы начала массово приходить домой к сторонникам политика Алексея Навального, чьи адреса попали в слитую базу данных, связанную с проектами оппозиционера.

Как сообщает «ОВД-Инфо», полицейские пришли как минимум к 20 людям, которые регистрировались на сайте , на странице апрельского митинга «Свободу Навальному!» (free.navalny.com) или отправляли пожертвования Фонду борьбы с коррупцией ( ). Источник «Медузы», которому известно как минимум об одном таком случае, подтверждает эти данные.

«ОВД-Инфо» и издание Sota пишут, что в некоторых случаях полицейские просили, чтобы люди писали заявления на Алексея Навального о незаконной передаче персональных данных.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар сообщил в телеграме, что к нему домой тоже приходили полицейские. «Меня не было дома, но соседям говорили что-то про персональные данные, которые, мол, попали в интернет», — пишет журналист.

В апреле в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!». В команде Навального назвали базу подлинной и извинились за утечку. Представители Навального заявили, что к утечке причастен петербургский активист Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. Сам Горожанко это отрицал.

В июне в сети начали продавать базу данных подписчиков проекта «Умного голосования», которая среди прочего содержала адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области. 16 августа в телеграм-каналах и даркнете, как сообщал «Коммерсант», появились расширенные базы данных подписчиков проекта «Умное голосование», которые содержали адреса проживания и места работы людей.

ФБК и другие организации, связанные с Навальным, 9 июня признали «экстремистскими» по жалобе московской прокуратуры. 4 августа решение суда вступило в силу.

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