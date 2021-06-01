В сети опубликовали объявление о продаже «базы данных подписчиков „Умного голосования“» с IP-адресами. Команда Навального заявила, что не хранит IP-адреса

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

На одном из форумов, заблокированных в России, днем 1 июня появилось объявление о продаже «постоянно пополняемой базы данных подписчиков проекта ». Внимание на это обратили несколько региональных сайтов и телеграм-канал «Утечки информации».

В объявлении сказано, что база содержит IP-адреса, адреса электронных почт и адреса постоянной регистрации участников проекта из Москвы и Московской области. «По запросу за дополнительную плату возможно дополнение базы полем с датой регистрации», — говорится в сообщении.

Продавец базы опубликовал скриншот с адресами участников «Умного голосования», а также отметил, что «это не та же самая база, что утекла с сайта free.navalny.com», а «совершенно другая база большего объема». Ее стоимость в объявлении не указана.

Директор Фонда борьбы с коррупцией ( ) Иван Жданов сообщил «Медузе», что организация не хранит IP-адреса участников проекта. «Мы их сами не знаем», — сказал Жданов. Он отметил, что в скриншоте, прикрепленном к объявлению, в одном случае вместо адреса регистрации указан номер телефона. «У нас нельзя так его [номер телефона] записать вместо адреса», — отметил Жданов.

Автор телеграм-канала «Утечки информации» и основатель сервиса разведки утечек данных DLBI сказал телеканалу «Дождь», что не уверен в подлинности базы.

15 апреля в открытый доступ попала база с адресами электронной почты тех, кто зарегистрировался на сайте «Свободу Навальному!» (free.navalny.com). Команда Навального подтвердила подлинность базы и извинилась за ее утечку. 31 мая представители Навального заявили, что к этому причастен петербургский активист Федор Горожанко, который работал в ФБК в 2016-2019 годах. Сам Горожанко это отрицает.

Об «Умном голосовании»

Нам фиолетово Как будет работать «Умное голосование» в условиях, когда власти пытаются уничтожить в России все, что связано с Навальным

Об «Умном голосовании»

Нам фиолетово Как будет работать «Умное голосование» в условиях, когда власти пытаются уничтожить в России все, что связано с Навальным

Слушайте музыку, помогайте «Медузе» Дать денег