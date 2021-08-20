Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный»

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Роскомнадзор обратился к компаниям Apple и Google с требованием удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскомнадзора.

«Основанием для прекращения использования данного приложения является требование Генеральной прокуратуры РФ о необходимости ограничения доступа к информационным ресурсам, связанным с организацией работы », — заявили в ведомстве.

19 августа соратники Алексея Навального сообщили, что Роскомнадзор обратился к Apple с требованием удалить приложение «Навальный», которое, говорилось в письме службы, используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций».

В конце июля Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК.

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