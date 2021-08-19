Перейти к материалам

Стань агентом лета!

Роскомнадзор потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store

Источник: Meduza

Роскомнадзор направил письмо в компанию Apple с требованием удалить приложение «Навальный» из App Store. Об этом сообщили соратники политика.

В письме Роскомнадзор пишет, что приложение используется «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий» ФБК , Фонда защиты прав граждан и штабов Навального, деятельность которых признана экстремистскими. 

Соратники Навального выразили надежду, что Apple не пойдет на поводу у российских властей» и подчеркнули, что приложение «существует совершенно законно». 

С 26 июля Роскомнадзор блокирует в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с ФБК. В ведомстве заявили, что они используются для экстремистской деятельности.

РКН также потребовал от YouTube заблокировать канал «Навальный Live» и каналы соратников политика Леонида Волкова, Владимира Милова и Георгия Албурова. Видеохостинг пока никак не отреагировал на это требование. 

Читайте также

Власти массово блокируют сайты, связанные с Навальным, а «Умное голосование» — все еще нет. Почему?

5 карточек

Слушайте музыку, помогайте «Медузе»

Дать денег
Реклама