В Краснодарском крае создали двойника «Умного голосования»

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В Краснодарском крае создали проект «Разумное голосование» — двойника стратегии , запущенной командой оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратило издание «Голос Кубани».

5 сентября в Telegram запустили канал «Разумного голосования» и бот, помогающий выбрать, за кого проголосовать. В канале сказано, что проект создан для того, чтобы выбрать «самого достойного» кандидата и «обеспечить ему консолидированную поддержку».

«Голос Кубани» утверждает, что в описании бота проекта говорилось, что «Разумное голосование» «пришло на смену „Умному голосованию“ Навального», которое «не прижилось» в Краснодарском крае. Сейчас этого в описании нет.

«Голос Кубани» утверждает, что «Разумное голосование» создала партия владельца Faberlic Алексея Нечаева. Бот проекта предлагает среди прочих голосовать за кандидатов партии. Представители «Новых людей» это не комментировали.

Как сообщала в марте «Медуза», московское отделение «Единой России» разработало стратегию по выборам в Госдуму 2021 года. Согласно документу, попавшему в распоряжение редакции, партия предлагала создавать «зеркала» сайта «Умного голосования», а также бот «Умный голос» в телеграме и вотсапе — для тех, кто хочет голосовать по рекомендации «Умного голосования», но может перепутать ресурс. Летом в сети появился как минимум один клон сайта «Умного голосования».

5 сентября стало известно, что Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Суд вынес такое решение в качестве обеспечительной меры по искам компании «Вулинтертрейд», продающей овечью шерсть. Компания обратилась в суд за защитой своего товарного знака «Умное голосование», идентичного логотипу одноименного проекта команды Алексея Навального.

Роскомнадзор требует от Apple и Google удалить приложение «Навальный», в котором есть вкладка «Умного голосования», из магазинов App Store и Google Play. В Роскомнадзоре считают, что отказ будет равносилен вмешательству в выборы в России.

В прошлом у «Умного голосования» уже появлялись двойники. Так, в 2020 году в Смоленской области перед выборами создали сайт, где опубликовали поддельный список кандидатов «Умного голосования» (в основном состоящий из представителей ЛДПР).

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