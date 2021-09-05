Суд запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. По иску компании, которая продает овечью шерсть

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Арбитражный суд Москвы запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Соответствующие решения (1, 2) были вынесены 3 сентября.

Запреты вынесены в качестве обеспечительных мер по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти.

В июле эта компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу Алексея Навального. 1 сентября «Вулинтертрейд» обратилась в суд за защитой товарного знака.

«Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года.

В начале сентября Роскомнадзор потребовал от Apple и Google убрать из магазинов приложение «Навальный», заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы. В этом приложении, помимо прочего, есть функция «Умного голосования».

В России с 17 по 19 сентября пройдут выборы, в том числе, в Государственную думу.

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