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«Медуза», я с тобой

«Непонятно, что конкретно нас обязывают сделать». «Яндекс» собрался оспорить запрет отображать «Умное голосование» в поисковой выдаче

Источник: Интерфакс

Компания «Яндекс» намерена обжаловать решение Арбитражного суда Москвы, запретившего ей выдавать в поиске ссылки на «Умное голосование».

Такое решение было принято судом как обеспечительная мера по искам ставропольской компании «Вулинтертрейд», которая занимается продажей овечьей шерсти. 

«Мы не согласны с определением суда и будем оспаривать принятые обеспечительные меры. Из документа совершенно непонятно, что конкретно нас обязывают сделать и как это можно реализовать», — заявили «Интерфаксу» в пресс-службе «Яндекса».

«Вулинтертрейд» подала заявку на регистрацию товарного знака «Умное голосование» 29 июня, а уже 27 июля получила одобрение Роспатента. Обычно этот процесс занимает около года. В июле же компания зарегистрировала товарный знак «Умное голосование», идентичный логотипу одноименного проекта Алексея Навального. 1 сентября «Вулинтертрейд» обратилась в суд за защитой товарного знака.

В России в сентябре начали блокировать сайт «Умного голосования». Как пояснил Роскомнадзор, такое решение было принято из-за связи сайта с ФБК.

Что происходит с «Умным голосованием»

Мы не сдаемся Потому что вы с нами

«Медуза», я с тобой
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