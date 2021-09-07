«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «Умного голосования»

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Поисковик «Яндекс» удалил сайт проекта и его «зеркала» из поисковой выдачи после того, как Роскомнадзор включил их в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщает TJ, ссылаясь на пресс-службу «Яндекса».

«Согласно законодательству РФ, поисковые системы обязаны исключать ссылки на сайты и их „зеркала“, как только Роскомнадзор вносит их в реестр. Синхронизация с реестром происходит автоматически», — сказали в «Яндексе».

Пользователи сети в ночь на 7 сентября заметили, что «Яндекс» убрал «Умное голосование» из поисковой выдачи. Это произошло через несколько часов после того, как компания заявила, что оспорит решение суда, который в рамках иска компании, продающей овечью шерсть, запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче.

Внесение сайта «Умного голосования» в реестр не связано с этим судебным решением — Роскомнадзор блокирует его из-за связи с .

Обновление. В телеграм-канале «Умное голосование» сообщается, что после того, как «Яндекс» удалил сайт проекта из поисковой выдачи, на одно из первых мест по запросу «умное голосование» вышел «фейковый сайт, который очень похож на настоящий».

Ранее Арбитражный суд Москвы запретил «Яндексу» и Google показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче. Суд вынес такое решение в качестве обеспечительной меры по иску компании «Вулинтертрейд», продающей овечью шерсть. Компания обратилась в суд за защитой своего товарного знака «Умное голосование», идентичного логотипу одноименного проекта команды Алексея Навального.

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