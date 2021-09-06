Леонид Волков: в России начали блокировать сайт «Умного голосования»
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Роскомнадзор начал блокировать сайт проекта «Умное голосование» с помощью оборудования, созданного для изоляции рунета, сообщил соратник Алексея Навального Леонид Волков.
«Роскомнадзор только что приступил к незаконной блокировке на ТСПУ сайта „Умного голосования“ votesmart.appspot.com — до этого момента он оставался последним из незаблокированных в России сайтов команды Навального», — написал Волков в телеграм-канале.
В июле Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). В августе операторы связи стали блокировать приложение «Навальный», которое содержит функцию «Умное голосование».
В сентябре Арбитражный суд Москвы в рамках рассмотрения иска компании «Вулинтертрейд», продающей овечью шерсть, запретил Google и «Яндексу» показывать словосочетание «умное голосование» в поисковой выдаче.