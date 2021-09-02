Роскомнадзор приравнял отказ Apple и Google удалять приложение «Навальный» к вмешательству в российские выборы

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

Роскомнадзор потребовал от Apple и Google удалить приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play, заявив, что отказ будет расцениваться как вмешательство в российские выборы.

Как пишет «Интерфакс», обращение РКН в американские компании направлено по требованию Генпрокуратуры РФ на том основании, что объявлен «экстремистской» организацией, запрещенной в России.

Непринятие мер является нарушением российского законодательства, влечет административную ответственность (статья 13.41 КоАП РФ), а также может быть рассмотрено как вмешательство упомянутыми американскими компаниями в проходящие в Российской Федерации выборы.

Административный штраф по статье об ограничении доступа к запрещенной информации, озвученной Роскомнадзором, составляет до четырех миллионов рублей при первом нарушении. За участие в деятельности экстремистских организаций предусмотрена уголовная ответственность, добавили в ведомстве.

Ранее в середине августа РКН уже направлял Apple и Google требование об удалении приложения «Навальный». Вскоре стало известно, что мобильные операторы и провайдеры начали блокировать приложение в России.

Приложение «Навальный» содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция .

В июле Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией.

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Мы не сдаемся Потому что вы с нами «Медуза», я с тобой