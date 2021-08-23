В России начали блокировать приложение «Навальный»
Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.Что это за сообщение и почему оно повсюду на «Медузе»?
Мобильные операторы и провайдеры начали блокировать в России приложение «Навальный». О том, что приложение недоступно, следует из данных проекта GlobalCheck по мониторингу российской системы интернет-блокировок.
С блокировкой также столкнулся сотрудник «Медузы». По его словам, доступ к приложению закрыл провайдер Wifire, а также оператор «Билайн».
С блокировкой также столкнулись несколько пользователей твиттера. При этом у пользователей других операторов приложение доступно. В частности, приложение смогла открыть клиентка МТС из Москвы (а клиентка МТС из Твери — не смогла).
Ранее Роскомнадзор потребовал, чтобы Apple и Google удалили приложение «Навальный» из магазинов App Store и Google Play соответственно, объяснив это тем, кто Генпрокуратура РФ требует «ограничить доступ к информационным ресурсам, связанным с организацией работы Фонда борьбы с коррупцией». В Роскомнадзоре говорили, что приложение используют «для пропаганды деятельности и реализации мероприятий экстремистских организаций».
Приложение «Навальный» содержит сообщения с сайта Алексея Навального. Кроме того, в нем есть функция «Умного голосования».
В июле Роскомнадзор начал блокировать в России сайт Алексея Навального и еще более 40 ресурсов, связанных с Фондом борьбы с коррупцией.