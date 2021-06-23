Роскомнадзор потребовал от Google закрыть сайт «Умного голосования»

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Роскомнадзор после жалобы юриста Андрея Еланцева из Екатеринбурга направил в Google письмо с просьбой прекратить техническую поддержку сайта проекта политика Алексея Навального. Об этом говорится в ответе ведомства на жалобу Еланцева, опубликованном в его фейсбуке. Внимание на это обратил «Коммерсант».

Руководитель правового центра «Репутация» Андрей Еланцев рассказал, что обратился в Роскомнадзор, когда заметил, что серверы «Умного голосования», по данным открытых сервисов WHOIS, находятся в США. По словам юриста, пользователей не предупреждают о том, что их персональные данные обрабатывают на территории «недружественного для России государства». На сайте проекта среди прочего собирают паспортные данные, номера телефонов, адреса места жительства.

После жалобы Роскомнадзор обратился к компании Google, владеющей доменом appspot.com, на котором расположен сайт проекта. В своем письме ведомство попросило «оказать содействие в принятии мер по пресечению неправомерной обработки персональных данных граждан РФ посредством прекращения технической поддержки сайта».

В 2018 году, через полторы недели после запуска «Умного голосования» на домене 2019.vote, Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать в России. После этого сайт перенесли на новый адрес на домене appspot.com и проект продолжил работу. После этого Роскомнадзор не пытался повторно заблокировать сайт.

Стратегию «Умного голосования» применяли в ходе предвыборных кампаний в 2019 и 2020 году, в том числе на выборах в городские парламенты Москвы, Томска и Новосибирска.

В апреле 2021 года в открытый доступ попала база с адресами электронной почты людей, зарегистрировавшихся на сайте «Свободу Навальному!» (free.navalny.com). Соратники Навального назвали базу подлинной и извинились за ее утечку, а позднее заявили, что к случившемуся причастен петербургский активист Федор Горожанко, работавший в в 2016-2019 годах. Сам Горожанко это отрицает.

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