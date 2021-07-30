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Роспатент одобрил заявку компании «Вулинтертрейд» из Ставропольского края на регистрацию товарного знака «Умное голосование», который идентичен логотипу оппозиционера Алексея Навального. Внимание на это обратили «Открытые медиа».

Как отмечает издание, одобрение Роспатента компания получила в рекордные сроки. Заявка была подана 29 июня, а уже 27 июля ведомство ее рассмотрело и приняло положительное решение. Хотя, по словам юристов, обычно регистрация товарного знака в России занимает около года. Сам Роспатент указывает, что рассмотрение заявок идет от 6 до 18,5 месяцев.

«Вулинтертрейд» была зарегистрирована в 2017 году в городе Невинномысск Ставропольского края. Компания занимается заготовкой и переработкой немытой овечьей шерсти, а также продажей мытой. Ее учредитель — Асият Магомедова, директор — Даниял Умаров. Официально в компании работают лишь два человека. Ее прибыль за 2020 год составила 3,9 миллиона рублей.

Проект Алексея Навального «Умное голосование» был запущен в ноябре 2018 года. Через полторы недели Роскомнадзор добавил сайт проекта в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных и начал блокировать его в России.

После этого команда Навального перенесла сайт «Умного голосования» на новый адрес, и проект продолжил работу. Роскомнадзор не блокировал сайт повторно. В июне 2021 года ведомство обратилось к Google с просьбой прекратить техническую поддержку сайта.

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